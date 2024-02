Rubén Sánchez: "Muy contento de estar otra vez en casa"

El RCD Espanyol presentó a Rubén Sánchez como nuevo jugador de la primera plantilla. El lateral español regresa a la entidad 'perica' tras su cesión en el Club Deportivo Mirandés.

El jugador aseguró que está "muy contento de estar otra vez en casa". Pese a la corta estancia en Miranda de Ebro, el futbolista tuvo palabras de agradecimiento: "En Miranda he crecido como jugador, he aprendido mucho y me han dado confianza. He dado un paso más en mi evolución como futbolista y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos".

"Soy perico. Entiendo que la afición pueda estar descontenta en cuanto a resultados o de juego, pero me siento en mi casa y me siento bien aquí. Como canterano me hace mucha ilusión cuando veo que formo parte de la primera plantilla, donde la gente está tan unida a pesar de como están yendo las cosas", afirmó la nueva incorporación.

Además, confesó alguno de sus secretos para mejorar su condición física: "Hablé con mi agente, fuimos a un nutricionista, me quitaron el gluten y a partir de ahí volé". También habló el director deportivo de la entidad, Fran Garagarza, señaló que "Sánchez a un lateral derecho que se ha afianzado en una línea de cuatro", aunque es un jugador muy polivalente.