Todo al rojo: el Espanyol rememora la temporada 92/93 con otra equipación retro

El RCD Espanyol presentó este viernes su segunda equipación para la nueva campaña 26-27. El club blanquiazul, que hace una semana puso en venta la primera piel, apuesta de nuevo por el concepto 'retro' para crear una "reedición de la camiseta visitante 1992-1993" tanto de manga corta como de manga larga.

Con el rojo como color base, cuenta con franjas horizontales blanquiazules en ambas mangas, representando así "toda una época, una forma de sentir el club y una identidad que sigue plenamente vigente". Otro detalle lo forma el distintivo 'Rebels d'Arrel' en la parte superior de la espalda, representando la nueva expresión de la identidad del club en una pieza de tejido reciclable.

"Esta nueva edición mantiene la esencia estética del diseño original e incorpora detalles y acabados contemporáneos que elevan la pieza tanto desde una perspectiva de producto como de colección", expone el club en un comunicado.

El Espanyol presenta su segunda equipación para la temporada 26/27 / RCD ESPANYOL

"Para esta colección se ha desarrollado una textura exclusiva integrada en el tejido, inspirada en los patrones geométricos presentes en el plumaje del perico. Se trata de una interpretación gráfica de las distintas estructuras visuales que aparecen en las diferentes zonas del ave -cabeza, torso y alas-, trasladadas al tejido mediante una trama técnica de gran riqueza visual. El resultado revela toda su personalidad cuando se observa de cerca, convirtiéndose en un elemento identitario único", añade el texto.

De vuelta al rojo

El Espanyol, tras presentar el año pasado dos equipaciones retro, recupera de nuevo lo 'vintage' rememorando una de las equipaciones "más singulares, icónicas y reconocibles de su historia". Además, recuperando el color rojo -habitual en segundas equipaciones pericas- se evita uno de los problemas sufridos el año pasado, cuando el equipo tuvo que disputar varios partidos con camisetas recicladas de otros cursos anteriores al haber creado tres equipaciones de tonalidades similares entre el blanco y el azul.

El Espanyol presenta su segunda equipación / RCDE

"Esta camiseta vuelve reinterpretada para recordar que los colores pueden cambiar de disposición, los diseños evolucionar y las generaciones sucederse, pero la identidad perica permanece intacta", concluye el documento.