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ESPANYOL

Roberto: "Teníamos muchas ganas de jugar ante nuestra gente"

El delantero perico dará un paso adelante esta temporada ante la baja de Kike García

Roberto Fernández, celebrando su gol con el Espanyol ante el Coventry

Roberto Fernández, celebrando su gol con el Espanyol ante el Coventry / RCD Espanyol

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

Barcelona

Roberto Fernández será este año el principal delantero de Manolo González en las filas del RCD Espanyol. El cordobés, que sumó siete goles y cuatro asistencias en 38 partidos de LaLiga EA Sports la pasada temporada, deberá dar un paso adelante este año ante la inesperada lesión de Kike García en la zona ofensiva perica.

En declaraciones a los medios del club este jueves tras el entrenamiento preparatorio antes del debut oficial del equipo este domingo 16 en el RCD Stadium (19:00h CET), Roberto declaró que está con "muchas ganas e ilusión de comenzar la Liga, ver a nuestra gente llenar el estadio y darle los primeros tres puntos. Estamos preparados, con optimismo y muchas ganas de que todo salga bien. Se van a notar las ganas".

Sobre el Levante, el rival del domingo, Roberto afirmó que "vendrá con muchas ganas de empezar bien la Liga, pero nosotros, con nuestra gente, nuestra afición y las ganas que tenemos de darle la primera alegría, vamos a sacarlo adelante".

"Será un partido físico", añadió.

Finalmente, el atacante afirmó que se "ha hecho un poco largo porque teníamos muchas ganas de jugar ya en el estadio, ante nuestra gente, pero ya está aquí. Es increíble."

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Y lanzó un mensaje a la afición, que siempre está con el equipo: "Chapó por la afición. Desde todo el vestuario valoramos lo que hacen cada año, llenando el estadio en cada partido, y nosotros vamos a darlo todo por ellos."

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