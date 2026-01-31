Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto: "No sé qué está pasando en enero, a ver si acaba ya"

El delantero del Espanyol, que volvió a ver puerta, se marchó decepcionado con una nueva derrota frente al Deportivo Alavés en un mes de enero negro

El delantero del Espanyol Roberto Fernández afirmó este viernes, tras la derrota contra el Alavés en el RCDE Stadium (1-2), que no sabe "qué está pasando en este mes de enero" y ha deseado que acabe "ya", después de sumar un punto de quince posibles en este 2026.

El atacante blanquiazul, en declaraciones a DAZN, apostó por seguir remando en las próximas jornadas: "Nos están remontando los partidos, algunas veces por algunas decisiones, acciones que no acertamos... Toca seguir trabajando, no queda otra. Queremos arrancar el mes de febrero de la mejor manera".

Roberto Fernández insistió en que el equipo lo dio "todo" para conseguir los tres puntos. "Ahora tenemos que ir a Villarreal (el próximo partido) a dar la vuelta a la situación. Esto son vueltas y tenemos que levantarlo", explicó.

Respecto a su gol, el delantero apuntó que "no ha servido para nada" e insistió en la necesidad de "seguir trabajando para intentar dar la vuelta a la situación".

