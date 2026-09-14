Roberto llama a la puerta de la Selección: "¿Si me llamará De la Fuente? Ojalá, es un sueño"

Roberto Fernández está de dulce. Con su decisivo doblete en El Sadar, ya son cinco los tantos que suma el de Puente Genil con el Espanyol. En cinco jornadas. Y dos dobletes. Ningún otro jugador perico desde Rafa Marañón, en la campaña 1979/80 —hoy consejero del club—, había firmado un inicio de liga tan extraordinario.

Su efectividad resulta asombrosa: cinco disparos, cinco goles. Un coloso como Raphinha, intratable como ‘9’, suma seis dianas en ocho remates entre los tres palos. Ante Budimir, por su parte, lleva cuatro tantos en diez disparos a puerta.

Pero más allá de los números, el juego de Roberto rebosa confianza. Basta con echar la vista atrás: la pasada temporada necesitó 23 remates para marcar siete goles. "Me están llegando más balones, y estoy muy contento con todos", expresó el cordobés en El Sadar.

Al Espanyol se le puso el partido de cara de inmediato. El primero llegó en el minuto tres, en una acción iniciada por Dmitrovic. El debutante en el once Marcos Fernández puso un centro raso por derecha y Roberto atacó el corazón del área.

Roberto Fernández, autor de un doblete ante Osasuna / RCD ESPANYOL

El segundo no tardó en llegar. Corría el 17' en El Sadar cuando Omar El Hilali, a pase de Edu Expósito, centró un balón raso al área. Catena se encontraba en el primer palo y cometió el grave error de dejar pasar el balón y ahí estaba el '9' para castigarlo. Olió sangre y no perdonó.

"No sé, yo creo que entre ellos han dudado si coger la Catena o coger la Sergio y me ha caído a mí. Yo espero al fallo, como delantero que soy, tengo que esperar el fallo del defensa. Y nada, pues me ha venido bien", explicó en zona mixta.

El Espanyol hace campaña

Sus números no pasan desapercibidos. Con el primer parón internacional de la temporada en el horizonte, no resulta en absoluto descabellado que Roberto aparezca en las quinielas de Luis de la Fuente. Preguntado al respecto, su reacción habló por sí sola: "Ojalá, ojalá. Por mí ojalá, ¿no? Es un sueño para mí".

El Espanyol, por si acaso, ya hace campaña: "¡Roberto, Selección!", reclamaron al unísono los aficionados blanquiazules desplazados hasta Pamplona. El delantero fue incapaz de ocultar su felicidad ante semejante muestra de apoyo.

Un Rayo en horas bajas

El calendario no da tregua y el martes visitan a un Rayo Vallecano que viene de caer por 4-1 en el Bernabéu pese a dar la cara en varias fases del partido. Tres días después de ganar en El Sadar, toca Butarque. Y el viernes recibirán al Elche en el RCDE Stadium.

El triunfo ante Osasuna fue el primer paso hacia los nueve puntos que Manolo González se marcó como objetivo para estos tres encuentros: "Es muy difícil ganar tres partidos seguidos en Primera División. Es nuestro objetivo y es muy difícil, pero es la ambición que tenemos", aseguró el técnico blanquiazul en la previa.

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Eso sí, quiso restar —tirando de humor— cualquier tipo de presión que pueda llegar a tener Roberto: "Si llega a esta media de goles y es su potencial real… el año que viene estará en el Manchester City. Es obvio. No es normal que un delantero de Primera División marque en todos los partidos y menos aún que lo haga un delantero del Espanyol. Paso a paso. Igual ahora está dos partidos sin marcar y seguirá haciendo cosas bien. Ahora las está metiendo. Lo que está haciendo Roberto es muy complicado sin estar en Barça, Madrid o Atlético".