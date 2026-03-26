Roberto y Kike García, la esperanza del Espanyol

El Espanyol se marchó al parón internacional de selecciones con otra decepción en la mochila después de perder en el RCDE Stadium contra el Getafe. Aunque el conjunto blanquiazul mereció mucho más, no pudo sumar ni un solo punto y evidenció su caída libre en 2026. Todavía no han logrado ninguna victoria este año, aunque las sensaciones en los últimos partidos son más positivas.

En estos momentos, el cuadro perico encadena ya doce partidos sin sumar los tres puntos, con un horrible balance de ocho derrotas y cuatro empates. A pesar de esta mala dinámica, el Espanyol mantiene una posición cómoda en la clasificación. Los de Manolo González se encuentran en la undécima posición de la tabla, pero deben empezar a ganar para evitar sustos mayores.

Sin embargo, no todo son malas noticias en el Espanyol, ni mucho menos. Entre los aspectos positivos que rodean al conjunto blanquiazul destaca la mejora en el rendimiento de sus delanteros centro, Kike García y Roberto Fernández. Ambos arietes vienen mostrando un nivel notable en los últimos partidos, además de ver puerta en las últimas jornadas, un factor clave tanto para la confianza individual de un ‘killer’.

Sin ir más lejos, tras una prolongada sequía de cara a portería, Roberto Fernández volvió a celebrar un gol en el último partido frente al Getafe. Aunque su tanto no sirvió para sumar ningún punto, supuso una noticia muy positiva tanto para el Espanyol como para el propio jugador, que, sin duda, afrontará los próximos encuentros con mayor confianza y con el objetivo de prolongar su racha goleadora.

Por su parte, Kike García se reafirma como un incansable ‘obrero del gol’. El delantero de Motilla del Palancar suma tres tantos en los últimos seis partidos y atraviesa un notable estado de forma sobre el terreno de juego. A sus 36 años, ya acumula seis goles en 28 encuentros disputados, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del conjunto blanquiazul en las últimas semanas.

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Con ambos delanteros recuperando sensaciones y afinando la puntería, el Espanyol se agarra a su capacidad ofensiva como principal argumento para revertir la situación tras el parón. La mejora en el área rival invita al optimismo, pero el equipo necesita transformar esas buenas sensaciones en resultados cuanto antes si no quiere que la tranquilidad clasificatoria se convierta en una preocupación real.