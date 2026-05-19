Roberto Jiménez, exjugador del Espanyol: "El impacto de Wu Lei fue una locura; era como si estuviésemos con Brad Pitt"

Wu Lei llegó y besó el santo en el RCD Espanyol. El futbolista chino, procedente del Shanghai Port, fue una apuesta firme del expresidente Chen Yansheng, quien decidió fichar al atacante para impulsar una estrategia combinada de interés deportivo y expansión comercial.

El fichaje fue un acierto, pues en su primera temporada como perico jugó 16 partidos de Liga, 12 de ellos como titular, y anotó tres dianas. Una de ellas fue el gol definitivo que clasificó al Espanyol para la Europa League después de 13 años.

La segunda campaña fue más dura, ya que coincidió con el descenso del equipo a la categoría de plata, donde el atacante chino no tuvo mucho protagonismo. Aun así, anotó un tanto que quedará para el recuerdo de la afición perica tras empatar in extremis ante el Barça. En Segunda División, Wu Lei fue suplente en la mayoría de los encuentros y tras el ascenso se marchó al Shanghai Port, poniendo punto final a su experiencia en España.

El impacto del delantero chino fue abismal para el Espanyol, y así lo contó el exportero Roberto Jiménez cuando acudió al pódcast 'El After de Post United', presentado por Steve Calzada, donde desveló que "fue una locura".

Wu Lei, exjugador del Espanyol, vuelve a ganar otro Balón de Oro chino / RCD Espanyol

El exportero del equipo blanquiazul empezó diciendo que "no sé correspondía al nivel de jugador que era para nosotros".

Roberto Jiménez, nuevo responsable de la Oficina del Jugador en LaLiga. / LALIGA

Aunque, Jiménez aseguró "que era un buen futbolista con muchas características muy buenas y con un gran talento, pero rodeado de grandísimos jugadores con mucha más repercusión a nivel mediático dentro de nuestro país, pero no se correspondía con lo que pasaba cuando íbamos a cualquier sitio".

En ese instante de la entrevista, el ex del Espanyol llegó a comparar a Wu Lei con uno de los actores más importantes de la industria cinematográfica: "Era como si estuviésemos con Brad Pitt".

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No obstante, quiso dejar claro que era un "perfil muy focalizado con el público chino, ya que levantaba pasiones". El exportero aseguró que en las concentraciones se llenaban de aficionados chinos con el objetivo de conseguir una foto con él o un autógrafo.