Roberto Fernández está de vuelta: "La presión es para los neumáticos"

El Espanyol tiene al 'killer' de vuelta. El club perico presentó este jueves a Roberto Fernández, que regresa al RCDE Stadium después de su llegada en el pasado mercado de invierno como cedido. Esta vez, el delantero andaluz aterriza como jugador en propiedad de la entidad blanquiazul.

"Uno está donde quiere estar. Lo tenía claro desde el primer momento. Conecté con la grada en mi llegada y siento que es un sitio donde puedo ser importante. He sentido el cariño, que es fundamental y es lo que un futbolista quiere", fueron las primeras palabras de Roberto en su vuelta al Espanyol.

No estará solo en la punta de ataque, ya que contará con la competencia de Kike García. "Es lo mejor que le puede pasar a un jugador de mi edad, tener competencia con Kike, que te puede aportar experiencia y todas sus batallas. Ya he hablado con él, quiere ayudar y que los dos estemos bien porque significará que el equipo está bien", apuntó al respecto.

Sobre el objetivo del equipo, Roberto manifestó que "estoy muy ilusionado con este año, se están haciendo buenos fichajes y, además, todos conocemos a Manolo (González) y el staff, y se está creando una 'piña' cada vez más amplia".

El nueve de Puente Genil también explicó qué le pide el técnico gallego: "Me dice que sea el niño que siempre he sido y que nunca deje el tema de la presión. En los goles puedes fallar o meter, pero no abandonar las ganas que siempre pongo porque es una de las cosas que me han llevado hasta aquí".

Roberto Fernández, en su presentación como nuevo jugador del RCD Espanyol / RCD Espanyol

En apenas unos meses, Roberto Fernández logró ver portería seis veces con la camiseta blanquiazul. No obstante, prefiere no ponerse una cifra de goles como objetivo de cara a la próxima temporada: "Nunca me pongo cifras, voy partido a partido. Prefiero hacerlo así por la experiencia que he tenido". Además, señaló que "yo siempre digo que la presión va para los neumáticos”.

Asimismo, Roberto admitió su fuerte conexión con la afición perica desde el primer día: "El día de mi debut salgo a calentar y me aplaude toda la grada. Entro y meto gol... que coreasen mi nombre fue espectacular". "Te das cuenta de la masa perica y su gente, me he identificado mucho con este club", agregó.

Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, que también hizo acto de presencia en el acto de presentación, destacó su humildad a pesar del habitual egoísmo del '9'. Al ser preguntado por cómo se combinan los dos conceptos, el atacante andaluz manifestó que "hay que tomar las mejores decisiones en el momento oportuno, tomar la decisión exacta con precisión".