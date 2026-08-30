Roberto Fernández, la nota positiva del Espanyol

El Espanyol sumó su segunda derrota consecutiva tras caer por la mínima en su visita al campo de la Real Sociedad. El equipo que dirige por Manolo González logró neutralizar el tempranero gol de los locales antes del descanso a través de Roberto Fernández, pero volvió a verse por detrás en la segunda mitad tras el definitivo tanto de Orri Óskarsson.

Esta derrota en Anoeta confirma un inicio algo irregular de campeonato del Espanyol. El conjunto blanquiazul tuvo un debut inmejorable, con una contundente victoria ante un rival directo como el Levante, y en la segunda jornada compitió hasta el final frente al Real Madrid, llegando incluso a estar cerca de sumar un punto antes de caer en los instantes finales.

Con esta derrota ante la Real Sociedad, el Espanyol suma tres puntos de los nueve disputados hasta el momento, aunque con sensaciones diferentes en cada uno de los encuentros. El aspecto defensivo puede ser uno de los motivos de preocupación, ya que el conjunto blanquiazul ha encajado dos goles tanto ante el Real Madrid como frente a la Real Sociedad.

Real Sociedad - Espanyol. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, en este inicio de LaLiga EA Sports también hay una noticia muy positiva para el equipo de Manolo González. Y tiene nombre y apellidos: Roberto Fernández. El delantero andaluz ha comenzado la temporada a un gran nivel, recuperando sus mejores sensaciones y, sobre todo, la confianza de cara a portería. Hasta la fecha, suma tres goles en las tres primeras jornadas (dos ante el Levante y uno frente a la Real Sociedad).

Pero más allá de las cifras, las sensaciones que está dejando Roberto Fernández son inmejorables. El delantero ha recuperado la confianza y vuelve a sonreír de cara a portería, convirtiéndose en un jugador diferencial para el Espanyol. Con Kike García lesionado y fuera de combate durante varios meses, Roberto ha asumido buena parte de la responsabilidad goleadora del equipo y está respondiendo a las mil maravillas.

Lo cierto es que nunca se ha dudado de Roberto Fernández. Es un jugador que no escatima esfuerzos, que trabaja para el equipo y que se deja absolutamente todo sobre el terreno de juego. Sin embargo, también es verdad que la temporada pasada se esperaba algo más de él en el apartado goleador, ya que terminó el curso con siete tantos en su cuenta particular.

Ahora, en cambio, las cosas han empezado de una manera muy diferente. Roberto ha marcado tres goles en las tres primeras jornadas y prácticamente ya ha alcanzado la mitad de los que consiguió durante toda la campaña anterior. Un inicio que refuerza su confianza y que le convierte en una de las principales bazas ofensivas del Espanyol.

En este sentido, otra de las notas positivas para el Espanyol es la excelente conexión que Roberto Fernández está mostrando con Javi Hernández. El delantero andaluz destacó este buen entendimiento entre ambos después del partido ante la Real Sociedad: "La verdad es que me estoy entendiendo bien con Javi. Él me va conociendo cada vez mejor. Ya hizo un buen año el año pasado cuando se fue cedido y la verdad es que me alegro por él porque lo está haciendo muy bien". Una conexión que dará mucho al Espanyol...

Varios clubes interesados

Y, evidentemente, este gran inicio de temporada de Roberto Fernández también ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League y la Serie A. El delantero perico tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, aunque el Espanyol, como explicó el propio Monchi, no tiene ninguna intención de dejar escapar a su '9'.

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No obstante, según informa 'Marca', el Hull City aparece como uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios. En Italia, la Fiorentina y el Como también siguen de cerca al atacante andaluz, especialmente este último, que busca reforzar su delantera para afrontar su primera participación en la Champions League.