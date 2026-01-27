Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roberto Fernández: "La mejor medicina es los tres puntos ante nuestra gente"

El futbolista, en declaraciones al club, confía en revertir la racha del mes de enero, con derrotas contra Barcelona (0-2), Girona (0-2) y Valencia (3-2) y un empate frente al Levante (1-1)

Roberto Fernández, delantero del RCD Espanyol

EFE

El delantero del Espanyol Roberto Fernández ha afirmado este martes que la "mejor medicina" para superar la mala racha de resultados es ganar "los tres puntos" ante su "gente", en referencia al partido de este viernes contra el Alavés en el RCDE Stadium.

El futbolista, en declaraciones al club, confía en revertir la racha del mes de enero, con derrotas contra Barcelona (0-2), Girona (0-2) y Valencia (3-2) y un empate frente al Levante (1-1). "Vamos a partirnos la cara y comernos el césped para dar la vuelta a los resultados y dejar atrás el mes de enero", ha prometido.

Roberto Fernández ha confesado que el vestuario sigue pensando en "algunas decisiones arbitrales" del último partido contra el Valencia, con un protestado penalti en el descuento: "Escuece todavía un poco. Pero eso ya es pasado y queremos centrarnos en el siguiente encuentro".

El jugador ha comentado que los "ánimos" del grupo "están mejor" a medida que avanzan los días. "No nos olvidamos de lo que pasó y queremos reivindicarnos con una victoria en casa. Sentimos rabia y queremos transmitirla en el siguiente encuentro", ha afirmado. Roberto Fernández auguró un duelo "muy físico" contra el Alavés.

