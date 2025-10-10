Roberto Fernández: "La llamada de Manolo González fue clave para mi fichaje"

Roberto Fernández Jaén (Puente Genil, 2002) es todo un ídolo en el Espanyol. Tras llegar en el pasado mercado invernal, el delantero andaluz se ganó rápidamente el corazón de los aficionados pericos a base de garra, compromiso y, sobre todo, goles. De vuelta en verano, ya en propiedad de los blanquiazules, habla con SPORT para repasar el estado del equipo, sus vivencias como perico y su momento personal.

Pregunta: ¿Qué te llama la atención para decidirte por el Espanyol?

Respuesta: En lo que más me fije fue en la historia del club y en la afición, que me llamaba mucho la atención. Y también fue clave la llamada de Manolo [González]. Tenía varios clubes de Primera, pero el único entrenador que me llamó fue él. Me transmitió la confianza que yo necesitaba para poder decidirme.

¿Cómo son los primeros días como blanquiazul?

Muy rápido todo. Llegó, un entreno y al día siguiente estar jugando, meter gol y ganamos el partido. Para mí fue un debut soñado que ya gracias a eso me adapté rápidamente al equipo. Además, el vestuario, con todo españoles, hizo todavía más fácil mi adaptación.

¿Por qué te conviertes tan rápido en un ídolo para la afición?

El equipo venía de una situación complicada y, gracias a Dios, llegó, logró marcar y empezamos a coger una buena dinámica conmigo en el campo. Pero yo no quería venir a ser ningún ídolo ni nada, yo lo que quería era ayudar al Espanyol. Yo también volví a sentirme futbolista porque venía de una situación complicada en Portugal y eso era más que nada lo que yo quería.

Roberto Fernández celebra un gol con el Espanyol / EFE

Desde tu llegada hay momentos brillantes, pero también tramos complicados. ¿Cómo lo vives?

La verdad que no había tenido mucho esa sensación pero se vive mal. Las semanas se hacen más largas, quieres que llegue ya el partido para conseguir una victoria y poder respirar más. Se vive difícil, pero si al final acaba bien, como ocurrió, es bonito.

Acabas la temporada con seis goles. ¿Quedas satisfecho con tu rendimiento?

Sí, porque al final tampoco tuve oportunidad de meter muchos más goles. Yo creo que me quedé con que la que me llegaba la metía y entonces me quedé satisfecho. Pero no solo con los goles, sino porque pude ayudar al equipo, el equipo se salvó, que era a lo que yo venía.

Termina tu cesión y vuelves al Braga. ¿Tenías claro que querías volver al Espanyol?

Yo dejé bastante claro mi deseo de volver, aunque también aclaré que no dependía de mí. Yo me fui a la selección y no quise saber nada de todas las negociaciones. Pero sí es verdad que le dejé claro a mi representante mi prioridad, que era volver aquí al Espanyol.

Las negociaciones empezaron cuando yo estaba en el campeonato europeo con la selección; quería centrarme en el terreno de juego y ya cuando acabó el torneo prácticamente estaba todo cerrado.

Tengo claro el esfuerzo que ha hecho el club por mí y yo quiero devolverle la confianza.

El Espanyol invirtió 6,2 millones por el 50% de tus derechos, en una de las inversiones más importantes de los últimos años. ¿Esta condición te pesa?

Al final yo creo que la presión se la pone uno mismo. Si es verdad que yo tenía claro que para volver aquí al Espanyol tenía que pasar por esas cantidades. Yo tengo claro el esfuerzo que ha hecho el club por mí y yo quiero devolverle la confianza.

El equipo inició el curso con unos resultados excelentes. ¿Qué ha cambiado respecto la temporada pasada?

Hemos mejorado el nivel, sobre todo en llegar y tener más ocasiones. Antes teníamos pocas oportunidades, ahora creo que estamos teniendo más facilidad para atacar. En defensa también estamos bastante bien y ya se está viendo cómo hemos arrancado este año.

Pero los últimos resultados no han acompañado. ¿Qué ha fallado?

Son detalles porque al final te pones a analizar los partidos y el equipo ha jugado bastante bien, ha creado ocasiones y estamos bien en defensa. Pero bueno, son detalles que en las primeras jornadas nos vinieron a favor y ahora nos están viniendo en contra.

RCD Espanyol - Real Betis | El gol de Roberto Fernández

¿Qué fichaje te está sorprendiendo más?

Dolandinho, no? (risas). La verdad es que Dolan es bueno en todo o Clemen, que no sabíamos de dónde venía, y es un pedazo de central. También Luca [Koleosho], que es muy rápido y se nota que viene del fútbol inglés. Estamos muy contentos con todos los fichajes y han subido el nivel de la plantilla.

Tienes una dura competencia con Kike García. ¿Qué te aporta?

Él me puede aportar sobre todo su enorme experiencia y bagaje al primer nivel. Vino aquí para ayudar al equipo, pero también para ayudarme a mí. Lo valoró mucho y nos compenetramos muy bien. Para un delantero de mi edad es ideal una competencia como Kike y voy a mejorar mucho a su lado.

¿Te sientes más cómodo en este estilo más ofensivo del equipo?

Sí, claro. Al final lo que un delantero quiere es que tenga oportunidades, que lleguen balones. Es bueno porque yo creo que si el equipo está así es porque estamos haciendo buenos ataques. Y pronto llegarán los goles.

Hasta la fecha, has logrado un tanto en ocho partidos. ¿Te exiges más?

Siempre puedo dar más. Pero llegarán los goles, no solo para mí como para todo el equipo. Estamos teniendo una 'rachilla' mala de cara a puerta. También hemos tenido un nivel muy alto de porteros que han decidido algunos partidos. Nosotros tenemos que estar tranquilos porque el año es muy largo y van a llegar los goles. Estoy súper tranquilo.

Estoy muy tranquilo, los goles van a llegar

¿Cómo es tu relación con Manolo González?

La verdad es que Manolo me lo ha dado todo para ser el futbolista que soy hoy en Primera División. Desde que llegué siempre ha estado conmigo, hablando en todo momento. La verdad es que lo que quiere es que todos mejoremos. Sobre todo los más jóvenes, para el día de mañana, cuando él no esté, que sigamos haciendo el mismo trabajo.

¿Cómo viviste el ambiente en el RCDE Stadium en tu primer día?

Yo ya sabía más o menos, por eso también me decanté por venir aquí. Pero hasta que no llegas al club no te das cuenta de la mayoría de gente que hay del Espanyol. Llenan el estadio todos los fines de semana, sea el día que sea, entre semana o fin de semana. Y es una cosa que al jugador le llena de motivación.

En el último partido hubo tiempo para la polémica con la celebración de Pau López.

Son cosas que al futbolista le salen del calentón. Para mí no está bien porque viene de estar aquí, de la casa. Pero bueno, son cosas que quedan del partido y son del fútbol.

En estos momentos, ¿cuál es el objetivo del Espanyol?

Para nosotros el objetivo es mejorar lo del año pasado. No queremos ni mucho menos sufrir lo que sufrimos el año pasado. Queremos tener un gran colchón de puntos hasta final de temporada. Y si luego tenemos bastantes partidos para seguir sumando, si podemos aspirar más, mejor.

Y a nivel personal, ¿cuál es tu meta?

Yo siempre quiero mejorar, cada año superarme. Y claramente lo que uno quiere es siempre mejorar.

Fuera del fútbol, ¿cómo es un día normal en tu vida cuando no estás entrenando o compitiendo?

Soy una persona muy tranquila. La mayoría de veces cuando tengo días libres siempre suelo ir a cenar o al cine con mi pareja. Pero soy también muy casero, me gusta estar tranquilo en casa porque al final también el día que tienes descanso lo utilizo para recuperar porque esto no para.

Roberto se lamenta durante el Espanyol-Betis / EFE

¿Qué importancia tiene tu entorno familiar en tu carrera como futbolista?

Mucho, sobre todo mis padres porque desde siempre me han llevado a todos los sitios. Mis padres se han pegado miles y miles de kilómetros para que en el día de hoy esté yo aquí siendo futbolista profesional y se lo debo todo a ellos.

¿Tienes alguna rutina o superstición antes de los partidos?

Lo básico es entrar con el pie derecho, ponerme la zapatilla derecha antes que la izquierda, pero no mucho más.

Un deseo con el Espanyol.

Por pedir, llegar lo más alto en la Liga y por qué no algún día soñar con llegar lejos la Copa del Rey, que sé que es muy importante también para el club.