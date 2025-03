Roberto Fernández: “Lo que pasó en Villarreal no lo había visto nunca”

Roberto Fernández se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Manolo González desde su llegada en el mercado de invierno. El futbolista cedido por el Braga suma dos goles y espera seguir ayudando al equipo, sobre todo de cara al partido ante el Girona del próximo lunes, un encuentro que el de Puente Genil y toda la plantilla afrontan con ambición.

El delantero blanquiazul, en rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, remarcó la importancia de seguir escalando posiciones en la tabla: "Si ganamos al Girona nos acercamos a ellos, nos ponemos a dos puntos y con un partido menos. Ir subiendo escalones es bueno". "Este partido se vive de diferente manera y vamos a ir con todo para dejar los tres puntos en casa", añadió.

"Lo de Villarreal es algo que no había visto nunca"

Preguntado por la surrealista situación vivida en La Cerámica, con la suspensión del partido ante el Villarreal cuando ya se había sobrepasado la hora de comienzo prevista, Roberto no dio crédito: "Nunca he vivido esta situación. Vamos con buena dinámica y te pasa algo que yo no había visto nunca: suspender un partido cuando ni siquiera llovió. Pero tenemos que seguir trabajando igual que veníamos haciendo durante la semana".

16 días sin competir

Desde la victoria en Mendizorroza hasta el partido ante el Girona del lunes habrán pasado 16 días sin jugar. "Es raro porque llevas tiempo sin competir, pero en los entrenamientos hemos manejado las cargas como si hubiéramos jugado, para intentar llegar de la mejor manera posible al partido", dijo Roberto al respecto. El Espanyol no ha ganado nunca al Girona en casa en LaLiga, por lo que toca "romper esa estadística" tras tres derrotas (0-1, 1-3 y 1-2) y un empate (2-2).

Roberto Fernández, que se encuentra "muy cómodo en el club y en la ciudad" y que le gustaría quedarse "pero no depende de mí", comentó que jugar con algún compañero más cerca de la zona ofensiva le ayudaría a tener un mejor rendimiento. "Pero así nos está yendo bien, por lo que hay que seguir con este tipo de juego. Yo intentaré hacer mi trabajo, las pocas que me lleguen tengo que aprovecharlas", sentenció.