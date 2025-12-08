Roberto Fernández, un fiel soldado para Manolo

Con 27 puntos en 15 jornadas, el Espanyol sueña con tanta fuerza que ya ha alcanzado una merecida quinta plaza. Ahora mismo, el cuadro perico es equipo de Europa League. Una dinámica tan positiva como trabajada, que enorgullece a un Manolo González que siente que parte de la afición no está disfrutando del todo y que confirma que en Cornellà acertaron de pleno trayendo a Roberto Fernández el pasado verano.

El delantero de Puente Genil fue el autor del único tanto del Espanyol-Rayo Vallecano. Un gol de penalti, provocado por un Thyrys Dolan que supo sacar muy bien la falta de Pep Chavarría, y que sirvió para sumar tres puntos más en Cornellà-El Prat, convertido en un auténtico fortín: solo Villarreal, Betis y Valencia han logrado puntuar allí esta temporada.

Roberto Fernández y Manolo González, protagonistas en el triunfo ante el Rayo / EFE

Con el tanto del ex del Sporting de Braga, ya son 4 dianas este curso. Si se suman sus 3 asistencias, Roberto es el futbolista que más goles ha generado en lo que va de temporada: 7. El ariete andaluz supera a Kike García y Pere Milla, con 4 goles cada uno; a Edu Expósito, con 4 pases de gol; y a Carlos Romero, que acumula 2 tantos y 2 asistencias.

Fundamental para Manolo

La confianza de Manolo González en Roberto Fernández es total. Por su implicación, intensidad, compromiso y esa capacidad tan suya de sacar petróleo de situaciones realmente complicadas. Sin duda, un jugador fundamental para un Espanyol que necesita exprimir al máximo cada oportunidad en ataque. No es casualidad que sea el quinto jugador de campo más utilizado por el técnico gallego hasta la fecha, con 1.093 minutos.

Roberto Fernandéz, autor del 1-0 en Cornellà-El Prat / EFE

Él fue la gran inversión del club en verano: 6,2 millones de euros para traerlo en propiedad desde el Sporting de Braga. Una decisión plenamente respaldada por sus 6 goles y 1 asistencia que fueron determinantes para mantener la categoría, junto a las increíbles actuaciones de Joan García bajo palos.