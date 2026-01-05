Roberto Fernández, un ejemplo a seguir

No estuvo el Espanyol acertado de cara a portería en el derbi contra el FC Barcelona. El conjunto dirigido por Manolo González dispuso de oportunidades más que suficientes para inaugurar su marcador, pero la falta de puntería y la sobresaliente actuación de Joan García bajo palos neutralizaron cualquier intento ofensivo del cuadro blanquiazul.

De hecho, si nos centramos en las estadísticas modernas, poco apreciadas por los más puristas del fútbol, el Espanyol generó 1,60 goles esperados a partir de catorce remates, siete de ellos entre los tres palos. Dolan, Pere Milla o incluso Jofre, ya en la segunda parte, fueron capaces de crear ocasiones de mucho peligro, sin embargo, Roberto Fernández fue quien dispuso de las mejores oportunidades para adelantar a los suyos.

El delantero andaluz estuvo desacertado de cara a portería y en ningún momento logró imponerse a Joan Garcia. En la primera mitad, Edu Expósito filtró un balón perfecto para Roberto, que se plantó en el mano a mano ante el guardameta de Sallent, pero no definió correctamente. Y, tras el paso por los vestuarios, otra vez ganó la partida a los defensas azulgranas, sin embargo, el portero culé sacó una mano salvadora cuando intentaba regatearlo.

A pesar de no estar nada fino en la definición, Roberto Fernández volvió a dar ejemplo sobre el terreno de juego gracias a su trabajo, esfuerzo y participación constante en el juego. Se desempeña a la perfección de espaldas, está siempre atento a las ayudas y es el primero en activar la presión cuando el equipo lo requiere. El atacante español nunca escatima esfuerzos sobre el césped, y la afición perica valora esta entrega incluso cuando el acierto de cara a portería no acompaña. Por ello, todo el RCDE Stadium coreó su nombre tras los fallos en los mano a mano y le dedicó una enorme ovación en el momento de su sustitución.

Roberto Fernández aterrizó en el Espanyol en el pasado mercado de fichajes invernal y rápidamente se ganó el cariño de la afición por su garra y, sobre todo, sus goles. En media temporada, alcanzó la cifra de seis tantos y fue una pieza fundamental para lograr la permanencia en la Primera División. Jugador y club estaban destinados a continuar juntos y este verano se decidió apostar por su fichaje a cambio de seis millones por el 50% de sus derechos.

Esta temporada ya ha sido capaz de perforar la portería contraria en cuatro ocasiones, además de repartir tres asistencias. Entre Roberto y Kike García se reparten una punta de ataque que está bien cubierta. Aunque seguramente el delantero andaluz desea llevar más tantos en su cuenta particular, a través de su trabajo y esfuerzo seguro que llegarán más goles para alegría del Espanyol.