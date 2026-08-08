Roberto Fernández, tras la derrota ante el Coventry: "Jode porque hemos hecho 70 minutos perfectos"

Jugó los 90 minutos contra el Sabadell y el Burnley, pero no se había estrenado como goleador. A la tercera fue la vencida para Roberto Fernández, autor del único gol del Espanyol en Coventry. El cuadro de Manolo González se adelantó en el marcador con un gran gol del delantero de Puente Genil, que aprovechó un empujón de un rival dentro del área para marcar el primer gol del curso con un remate acrobático, una especie de escorpión que finalizó con los tacos. No obstante, su tanto no sirvió para ganar y el Espanyol regresará a casa con una derrota (3-1).

Para Roberto, que analizó el partido ante los micrófonos del club, el 1-1 no debió subir al marcador. "Lo hemos visto todos. Incluso el equipo contrario. Me pega un pisotón y llega el gol de ellos, que no debería haber subido al marcador. El árbitro nos ha dicho que está en su casa y que él pita lo que le da la gana. Pero es pretemporada y ya está", mencionó.

Para él, el equipo hizo unos 70 minutos muy buenos, pero no fue suficiente. "Jode porque haces 70 minutos perfectos, en cuanto a ganas, presión y ritmo, te pones por delante en su campo y luego que lo estropee todo... Pero bueno, no quiero mirar al árbitro porque a lo largo del año nos suelen pasar muchas cosas. Estamos optimistas de cara a LaLiga. Tenemos que fijarnos en estos 70 minutos y mejorar los errores", aseguró.

Roberto marcó el 0-1 en Coventry / @RCDEspanyol

El ariete de Puente Genil también explicó cómo fue la acción del gol. "Iba a rematar de cabeza, pero me empuja y decido dejar la pierna y ha sido gol. Le he preguntado al árbitro si hubiera pitado penalti si no la llego a meter y me ha dicho que no", desveló. "Como siempre, el gol que se mete en el aniversario de Jarque se le dedica a él", añadió.

Finalizada la pretemporada, el Espanyol tiene por delante una semana de trabajo antes de inaugurar LaLiga 2026-27 ante el Levante en Cornellà. "Hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y corregir lo malo durante la semana. Y a por todas en casa, en la caldera, y a por los tres puntos", terminó.