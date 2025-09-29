Roberto Fernández no se conforma

Con once puntos en siete jornadas y mirando a puestos de Europa, el Espanyol no se conforma esta temporada. Porque mantienen el invicto en casa y navegan la parte alta de la tabla, pero los de Manolo González saben que contra Valencia y Girona se pudieron sumar seis puntos en lugar de dos. Aún así, la renta les sirve -y mucho- para los objetivos a futuro esta temporada. Pero la ambición es mayor.

O que se lo digan a Roberto Fernández, que en declaraciones a la web oficial del club declaró abiertamente sus ganas de ir a más esta campaña. “Nos veníamos bastante superiores (ante Girona y Valencia). De cara a puerta no hemos tenido esa suerte. Pero hemos acabado bien y puntuando y hay que seguir. Nos sentíamos superiores a ellos y es una pena que no pudimos acabar con el resultado que queríamos. Pero las sensaciones son bastante buenas”, comentó.

“Partiéndose la cara”

El delantero de Puente Genil fue la gran inversión veraniega del club, que gastó 6,2 millones de euros para traerle en propiedad desde el Sporting de Braga. De momento, si bien no ha tenido el caudal goleador del pasado curso cuando llegó cedido -un gol y dos asistencias esta temporada-, su siempre encomiable esfuerzo ha sido de mucha ayuda para los once puntos que suma el cuadro de Manolo González.

“Mientras te estén llegando las ocasiones... eso es lo que hay que tener. Aparte de esa pizca de suerte para que entre el balón. El fin de semana entran si entrenas todos los días. Lo importante es la imagen del equipo y lo que el míster pide es eso: ese carácter que tenemos, no dar un balón por perdido y luego ya es intentar finalizar los partidos”, sentenció Roberto.

El ‘9’ perico jamás niega una carrera para la presión con miras a recuperar en campo contrario, algo que les pide siempre Manolo González: “La característica que queremos llevar es siempre querer más, siempre ganar todos los partidos, acostumbrarnos a ganar, como dice el míster. Tenemos que seguir trabajando para dar esa imagen todos los fines de semana. Dejándose la vida y partiéndose la cara”.

Finalmente, dejó Roberto su análisis sobre el Betis, próximo rival, y un mensaje a la afición blanquiazul: “Será un partido en el que no podemos dejar que transiten fácilmente a nivel ofensivo. Tienen jugadores arriba bastante buenos, ya se vio el año pasado. Nosotros, a seguir haciendo nuestro juego, no dejar que respiren y, este partido, intentar acabarlas. Que ya toca. ¿La afición? Como siempre, cada fin de semana es un espectáculo ver el estadio lleno. Gracias a ellos también ganamos partidos”.