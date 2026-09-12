Roberto Fernández se carga a Osasuna y el Espanyol recupera la sonrisa

El Espanyol recuperó la sonrisa gracias a un Roberto Fernández estelar y a una actuación coral de mucho mérito que permite a los de Manolo González volver a sumar tres puntos, esta vez a domicilio en El Sadar. El ariete, por el que Monchi rechazó una oferta del Hull City en agosto, anotó su segundo doblete de la temporada para colocarse como uno de los mejores goleadores de LaLiga con cinco dianas y para sentenciar a un flojo Osasuna con el extécnico perico Luis Miguel Ramis al mando.

Toda la precisión que al cuadro perico le faltó con uno más ante el Sevilla la tuvo frente a Osasuna desde el comienzo. Ya a los dos minutos se adelantaba el Espanyol en una transición perfecta que arrancó en Dmitrovic y que, tras pasar por Edu Expósito y por Omar, terminó en un pase de Marcos Fernández al corazón del área para que Roberto rematara con la zurda imponiéndose a su par.

El golpe no hundió a Osasuna, que basó su plan de partido en los constantes centros laterales para que Budimir y Raúl García provocaran dolores de cabeza a Cabrera, Riedel y compañía, superados por alto la gran mayoría de ocasiones.

Doblete... y ya van cinco

Le gusta a este Espanyol tratar bien el esférico, pero todo su peligro en El Sadar llegó en contragolpes. Así logró ponerse 0-2 en un visto y no visto al cuarto de hora de juego. Fue una jugada calcada, una apertura a la banda para que Omar El Hilali la pusiese rasa al área pequeña, donde Roberto remató a placer en línea de gol tras un error garrafal de Catena, que la dejó pasar regalándole el quinto tanto de la temporada al delantero blanquiazul.

Instantes antes, había reclamado Osasuna un posible penalti de Riedel sobre Raúl García. No intervino el VAR, como sí lo hizo en el 18’ para anular el gol de Rubén García que hubiese recortado distancias para los locales. El balón había salido por completo por línea de fondo antes del centro de Kike Barja.

Poco más sucedió en una primera mitad en la que los balones al área fueron la tónica habitual en ambos equipos, con el propio Roberto y con Iker Muñoz buscando sin éxito sendos testarazos y con Marcos Fernández probándolo desde muy lejos aprovechando el nerviosismo de la zaga rojilla.

Control total

Con un 0-2 a favor y viendo a Osasuna sin claridad y sin ideas, Manolo González decidió cederle el dominio de balón al conjunto de Ramis, incapaz de generar peligro y viendo como Dolan pudo sentenciar en un mano a mano del que salió vencedor Sergio Herrera.

Tan controlado tenía el partido el Espanyol -que por cierto, pidió un penalti sobre Roberto Fernández- que tan solo sufrió en un disparo lejano de Rubén García y algún centro aislado a partir del minuto 85, todos bien solventados por la defensa perica para cerrar la segunda victoria de la temporada y colocar al equipo con siete puntos.