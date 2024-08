Robert Navarro suena con fuerza para reforzar al Espanyol

La situación de Robert Navarro en la Real Sociedad no es sencilla. Con contrato hasta el 2025 con el cuadro donostiarra pero sin tener ni siquiera dorsal ni fichar del primer equipo, el futuro del canterano del FC Barcelona parece abocado a estar todo un año en la grada. No renovará y en la Real sospechan que el futbolista tendría un acuerdo para llegar gratis al Athletic Club una vez finalice contrato. Así, se trata de un asunto tremendamente delicado.

La Real Sociedad no quiere tener que pagar la ficha de un futbolista que no va a jugar nada, mientras que a Robert Navarro tampoco le iría demasiado bien tirarse toda una temporada entrenando y no pudiendo jugar los partidos. De esta forma, igual en estos últimos días de mercado puede haber una solución en forma de cesión. La Real se ahorraría tener un jugador en la grada y parte o el total del sueldo, y el futbolista tendría minutos a la espera de su fichaje hipotético por el Athletic.

Y es por ello que el Espanyol andaría atento a la evolución de la situación de Robert Navarro. Según apuntan algunas informaciones, el club blanquiazul valoraría como una buena oportunidad obtener la cesión del joven mediapunta realista. Eso sí, no es el único equipo de la Liga que también le está siguiendo los pasos. Otros cuatro clubes habrían preguntado por él.

Veremos finalmente cuál es su futuro, también teniendo en cuenta que tiene una ficha alta y que la Real Sociedad no tiene pensado poner demasiadas facilidades a su marcha. Acabando contrato y sin querer renovar, el club donostiarra tampoco está por la labor de ponerle las cosas muy fáciles al futbolista, y menos si está el Athletic Club en el horizonte.