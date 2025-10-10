Riedel: “Estamos jugando un buen fútbol pero debemos mejorar para no encajar tantos goles”

En pleno parón de selecciones, Manolo González sigue trabajando con los efectivos disponibles con vistas al siguiente partido, que será el próximo 17 de octubre contra el Real Oviedo, el rival contra el que se consiguió el ascenso a Primera División hace dos temporadas.

Entre los jugadores que han estado estos días en Barcelona se encuentra el alemán Clemens Riedel, una de las novedades del equipo para esta temporada. El joven jugador, procedente del SV Darmstadt 1898 de la Bundesliga 2, habló en una entrevista difundida por los medios del club de la dinámica del equipo y de su adaptación al club y a la ciudad. "Me siento bien. Mi adaptación está siendo buena. No siempre me resulta fácil porque mis compañeros me hablan mucho en castellano, pero tengo que aprenderlo y me siento muy bien", comentó en el vídeo publicado por la entidad aprovechando los tres días de descanso que Manolo ha dado a la plantilla.

Clemens Riedel fue uno de los fichajes blanquiazules del pasado mercado estival y aunque no llegó con el aura de las grandes estrellas, en unos pocos meses se ha ganado un hueco en los esquemas de Manolo González. Debutó como titular contra el Valencia y sorprendió con un alto nivel pese a su juventud, lo que le supuso continuidad en el once inicial en los dos partidos siguientes, Girona y Betis.

Una titularidad que para el alemán, de solo 22 años, ha sido un "placer", teniendo en cuenta las diferencias que se ha encontrado entre la liga alemana y la española. "Aquí los jugadores son mejores técnicamente y en Alemania hay más intensidad y fuerza porque te encuentras a jugadores más corpulentos, con delanteros de casi dos metros", afirmó.

Respecto al inicio de temporada del Espanyol, Riedel apuntó que “estamos jugando un buen fútbol, con partidos en casa muy buenos, creando muchas ocasiones y creo que debemos continuar así, pero debemos mejorar para no encajar tantos goles”.

“Tenemos que seguir trabajando en ello. Como defensa, quiero defender cada acción, cada oportunidad, y sí, hemos de hacer los goles. Creamos muchas ocasiones en el último tercio y hemos de mejorar en eso. Hacer goles y ganar los partidos así”, afirmó.

Confirmado el horario de Copa

Por otra parte, este viernes se ha conocido el horario oficial del estreno en la Copa del Rey 2025/2026 en la que el Espanyol se medirá al Atlètic Lleida. El combinado blanquiazul visitará el Camps d'Esport de Lleida el próximo jueves 20 de octubre en un duelo previsto para las 21.00 horas.