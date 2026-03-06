Riedel: "Si ganas al Oviedo, todo hace un click"

Un cambio de mentalidad. Eso es lo único que necesita el RCD Espanyol para darle la vuelta a la mala dinámica y lograr, por fin, ante el Real Oviedo, la primera victoria del año, esa que permitiría hacer "un click" que devolvería al vestuario ese convencimiento que adquirió durante toda la primera vuelta.

Bien lo sabe la plantilla, en concreto un Clemens Riedel que, aprovechando las molestias sufridas por Fernando Calero, se ha hecho con la titularidad en el eje de la zaga junto al Lele Cabrera. El central alemán encadena tres titularidades consecutivas (Celta, Atlético y Elche) y espera seguir siendo de la partida este lunes frente al Real Oviedo.

El defensor blanquiazul, ante los medios de comunicación del club, aseguró que el equipo llega "bien" al partido: "El equipo está bien. Sabemos que las últimas semanas no han sido demasiado buenas y que todavía no hemos conseguido una victoria este año, pero las sesiones de entrenamiento son muy intensas y seguimos adelante". Prueba de ello fue el entrenamiento matutino de este viernes, bajo una intensa lluvia en la Dani Jarque.

"Tenemos un buen plan para el día de partido. Los últimos encuentros han sido mejores, hemos tenido buenas situaciones en ataque y, si estamos mejor en defensa y espero que podamos mantener la portería a cero, entonces podremos ganar", dijo Riedel sobre las claves del encuentro.

Pide el vestuario el apoyo de la hinchada, que fue uno de los pilares de la gran primera vuelta que protagonizó el Espanyol: "La afición es muy importante. Tuvimos buenos partidos en la primera mitad de la temporada, en los que todo el estadio y la afición estuvieron muy bien. Necesitamos mantener eso como en los últimos partidos y también para el próximo. Creo que si los aficionados y nosotros en el campo estamos muy bien y somos muy fuertes, entonces todo será diferente. Todos se volverá muy, muy fuerte".

Y se muestra Riedel confiado en un buen resultado frente a los asturianos en Cornellà-El Prat: "Sí, claro. Creo que si ganas este partido, a veces todo hace 'click' y volveremos a ver lo mismo que en la primera mitad de la temporada, cuando mejorábamos en cada partido. Así que esperamos ganar el lunes".