Riedel, el enésimo soldado de Manolo González: "Tiene un futuro muy bueno"

El Espanyol sigue reivindicando su excelso nivel en este inicio de temporada. Ante el Valencia, con el agónico 2-2 de Javi Puado, pudo mantener el invicto en el RCDE Stadium (tres victorias y un empate). También logró seguir en el 'top 4' de LaLiga pasadas las seis primeras jornadas. Todo ello ratificando el gran trabajo en el césped de Manolo González y el buen verano que se hizo con la gestión de Fran Garagarza en los despachos. Los fichajes, uno a uno, se han ido acoplando de gran manera en el primer equipo. El último en debutar fue Clemens Riedel, aunque no por ello desentonó con el ritmo de un equipo que sigue ilusionando -y mucho- a su afición.

El de Clemens fue un movimiento que pocos registraban en su radar: aterrizó en Barcelona a cambio de dos millones de euros pagados al Darmstadt, de segunda división alemana. El defensor central de 22 años y 1,86 metros de estatura había completado una excelsa temporada con el cuadro germano tenía experiencia como internacional Sub-21 y Sub-19 con la 'Mannschaft'. Garagarza lo tenía muy claro y lo dispuso para la plantilla de Manolo González, quien contaba así con un soldado más para su causa.

ACOPLADO A LAS DINÁMICAS

En Liga, las primeras cinco jornadas, habían visto acción en la zaga central Leandro Cabrera, Fernando Calero y Miguel Rubio. Los dos primeros, viejos conocidos y sobrevivientes de varias batallas pericas, han sido los más utilizados. Rubio también ha visto varios minutos, destacándose en la primera jornada con su gol ante el Atlético. Y Riedel, el último en llegar, ya puede presumir de su estreno en la máxima categoría española, siendo usado como pareja de Lele para el más reciente choque ante el Valencia en casa.

El alemán disputó los 90' y fue de menos a más. De primeras, rápido al corte y muy seguro en los duelos, le costó un poco entrar en la dinámica de sacar al equipo del fondo. Pero, tras un par de entregas incorrectas, inmediatamente asumió el rol. Y lo hizo como si llevara ya meses, aunque fuese apenas su primer examen bajo la atenta mirada del RCDE Stadium.

En total, Riedel dio casi 100 toques de balón, completando el 86% de precisión en sus pases, diez de ellos siendo desplazamientos en largo. Además, también fue un seguro aéreo: disputó siete duelos de cabeza, de los cuáles ganó seis, mostrándose especialista en la materia como su compañero uruguayo de la zaga central. Fue uno de los culpables del empate, con un Espanyol volcado al ataque pero con plena confianza en el trabajo de sus defensores. Eso sí, la experiencia le irá curtiendo en Primera: en el gol de Danjuma tuvo un choque en el área con Hugo Duro en el que cayó al suelo, dejando a la 'Cobra' libre de marca a su espalda.

Aún así, el feudo blanquiazul respaldó el correcto debut de Clemens, dispuesto para seguir aportándole a la defensa de Manolo González su potencia y buena salida de balón. El propio entrenador gallego valoró positivamente su partido: "Tiene futuro como central muy bueno. Me gustó su salida de balón y cómo corrigió a su espalda", destacó, no sin antes añadir que "los que han tenido menos minutos serán importantes a medida que avance la temporada". Será, sin duda, el caso del nuevo 'Kaiser' perico.