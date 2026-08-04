Riedel da un paso al frente: "Esperamos ganar mucho en nuestro estadio"

Clemens Riedel afronta una temporada diferente en el Espanyol. Tras un primer año de adaptación, el central alemán se siente preparado para asumir un papel de mayor peso dentro del vestuario y sobre el terreno de juego. Así lo dejó entrever durante su participación en The Walk, el espacio de los medios oficiales del club, donde repasó sus sensaciones tras la concentración de pretemporada y antes del último amistoso del verano.

El defensa considera que su integración es ahora mucho mayor, tanto por el conocimiento del equipo como por la evolución que ha experimentado con el idioma. "Más que en el primer año, pero intento hablar mucho más en español. Es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas". Una mejora que le permite comunicarse con más naturalidad con sus compañeros y participar con mayor protagonismo en la organización defensiva.

La plantilla blanquiazul pondrá fin a la preparación este fin de semana frente al Coventry City antes de centrar toda su atención en el estreno liguero contra el Levante. Riedel espera cerrar la pretemporada con un triunfo que refuerce la confianza del grupo. "El sábado es el último partido y ojalá ganemos. Después de solo una semana esperamos ganar mucho, ante el Levante y los otros partidos", afirmó.

El zaguero también tiene ganas de volver a competir en el RCDE Stadium, donde espera que la afición vuelva a convertirse en uno de los grandes apoyos del equipo durante toda la temporada: "Esperamos ganar mucho en nuestro estadio con los fans y con el ambiente".

En el plano colectivo, el alemán hace un balance positivo del trabajo realizado durante la estancia en Inglaterra. Más allá de los resultados obtenidos en los amistosos, considera que la convivencia y las sesiones de entrenamiento han servido para seguir construyendo un grupo sólido: "El tiempo estuvo muy bien en Inglaterra. Disfrutamos de mucho tiempo con el equipo y los dos partidos fueron bien más o menos".

Precisamente esos encuentros dejaron buenas noticias en ataque, aunque Riedel no oculta que todavía queda trabajo por hacer en defensa. El Espanyol fue capaz de marcar cinco goles entre los partidos frente al Middlesbrough y el Burnley, pero el central cree que el equipo debe crecer en la protección de su propia portería: "Metemos muchos goles y es top. Pero recibir tres goles contra el Middlesbrough y dos contra el Burnley, nuestra defensa no fue perfecta porque encajamos cinco goles".

Las exigencias propias de la pretemporada también están marcando el día a día del equipo. Las dobles sesiones y el nivel físico de los rivales ingleses han supuesto una prueba importante para la plantilla. "Es un poquito difícil porque en la pretemporada es más físico y, por ejemplo, en Inglaterra también hay equipos que son más físicos que en otros países", explicó.

A esa carga de trabajo se suma el calor con el que el Espanyol ha retomado los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Después de varias semanas en Inglaterra, el contraste ha sido evidente para el alemán. "Mucho calor aquí, Inglaterra es para mejor para entrenar, pero está bien", apuntó.

Pese al desgaste acumulado, Riedel transmitió buenas sensaciones tras la última sesión de entrenamiento. "Muy bien. Hoy entrenamos mucho, pero bien", resumió con satisfacción.

Noticias relacionadas

Con apenas unos días por delante antes de que comience LaLiga, el central encara el nuevo curso con la intención de consolidarse como una pieza importante para Manolo González. Más experiencia, más comunicación y una mayor responsabilidad son las bases sobre las que quiere construir su segunda campaña como jugador del Espanyol.