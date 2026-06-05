La revolución que se viene con Monchi: un mercado "agresivo" con más de seis fichajes para el Espanyol

Se espera un verano movido en Cornellà-El Prat. La llegada de Monchi le abre al Espanyol un abanico de posibilidades en un mercado de fichajes que se prevé "muy agresivo" y con una revolución total de la plantilla, hasta donde permitan Javier Tebas y su política económica en LaLiga.

Viene el cuadro blanquiazul de firmar una temporada donde el objetivo no era otro que la permanencia. Incluso hubo grandes opciones de ir a Europa, pero al final se terminó sufriendo por salvar la categoría. Y eso es lo que no quiere Monchi, cuyo discurso en las últimas semanas se basa en insistir en un aumento de calidad general en la plantilla, en vez de apostar por fichajes estrella.

El nuevo director general deportivo perico aseguró en una entrevista en 'RAC1' que espera un mercado agresivo y que no se conformará con alguna que otra incorporación: "El plan inicial es un pelín más agresivo. La idea es más agresiva, se necesitan algunos cambios más, pero haremos lo que se pueda".

Monchi, junto a Alan Pace en su presentación con el Espanyol / VALENTÍ ENRICH

"Seis fichajes se queda corto"

Preguntado por la cantidad de fichajes que espera y si serían alrededor de una media docena, Monchi dejó clara su postura: "Seis altas y seis bajas se queda corto". "En todas las líneas va a haber movimiento, 100%", sentenció al respecto. Pero aseguró que "no" puede hacer "magia": "No soy mago, pero sí le he prometido a un aficionado que le voy a dedicar el máximo trabajo".

Monchi, en la rueda de prensa de su presentación / VALENTÍ ENRICH

Para que haya fichajes, el club necesita liberar masa salarial en forma de ventas y ahorros de sueldos elevados: "Hay 27 jugadores con contrato en vigor. Para traer gente, o hablas con Tebas, o intentas cambiar la fisonomía de la plantilla. Algo de ventas tiene que haber si queremos aumentar ese límite salarial. La idea es que haya alguna, otra cosa es que se consiga".

Los dos pilares del proyecto

Monchi, que no se considera 'el Messi de las direcciones deportivas' sino 'el Edu Expósito de las direcciones deportivas', entiende que se hayan "generado expectativas" con su llegada, por ese motivo se encuentra ya "ocupado, activo, ilusionado y con ganas de hacer cosas y dar respuesta a la confianza" depositada en él.

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Pero el de San Fernando apuesta por ir "piano piano" en un proyecto que no quiere convertir en "fuegos artificiales", sino en algo "más maduro y continuado" y cuya hora de ruta ideal se base en dos pilares fundamentales: "Tener buena cantera y que tenga participación importante en el primer equipo; y buscar jugadores de coste bajo que aporten deportivamente y luego venderlos para generar plusvalía y volver a invertir".