Revés legal para el Ayuntamiento de Cornellà con el RCDE Stadium involucrado

El Ayuntamiento de Cornellà no podrá adjudicarse en exclusiva los terrenos donde se sitúan tanto el RCDE Stadium como el Splau. Así lo dicto el pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, marcando el fin de un conflicto entre dos municipios que se ha alargado durante casi una década.

Según avanzó 'Metrópoli Abierta' y se hizo eco 'LaGrada', el TSJC dio la razón tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de El Prat y desestimó el recurso presentado por el consistorio de Cornellà, con Antoni Balmón a la cabeza, que solicitaba la revisión y modificación de los límites territoriales teniendo en cuenta el actual trazado del río Llobregat para incluir en ellos los terrenos de la Plana del Galet, donde se encuentran el centro comercial y el feudo perico.

Sin embargo, la sentencia avaló la delimitación histórica de los municipios de El Prat y de Cornellà, marcada por el antiguo paso del río antes de desviarse, en lugar de modificarla teniendo en cuenta el encauzamiento y la construcción de infraestructuras como el Cinturón Litoral o las vías de tren, actuaciones que cambiaron la configuración del territorio y que, según el consistorio, crearon una 'cuña' de El Prat dentro de Cornellà.

Es decir, se ha ratificado la decisión de la Generalitat de mantener la línea fronteriza municipal tal y como marcaban las actas de 1890 y los mapas de 1916. Aunque el río haya desviado su trazado, el territorio que antes pertenecía a El Prat, ahora sigue siendo pratense. En ese sentido, el tribunal considera que el procedimiento para solicitar la modificación no ha sido el correcto, pues no se trataba de una nueva delimitación, sino de una modificación completa de la frontera.

Se trata de un conflicto que se remontaba al año 2016, cuando la Generalitat impulsó el proceso para elaborar el Mapa Municipal de Catalunya. Por aquel entonces, Cornellà y El Prat llegaron a un acuerdo en las operaciones de delimitación de sus términos municipales. No obstante, se aprobó en febrero del año siguiente un acta de disconformidad por parte del Ayuntamiento de Cornellà, que deseaba revisar las fronteras.

Lógicamente, detrás de toda esta confrontación aparecen los intereses económicos. Y es que Cornellà deseaba quedarse con los terrenos de la 'cuña' en su totalidad y, de paso, adjudicarse la recaptación íntegra de los impuestos de las tiendas del Splau (actualmente en manos de El Prat íntegramente), así como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del RCDE Stadium, que actualmente se reparte entre ambos municipios, y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del club blanquiazul, cobrado por el municipio de Cornellà, lugar donde está ubicada la sede social del Espanyol.