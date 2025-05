El reto del Espanyol con Carlos Romero y Roberto Fernández

En el Espanyol se respira tranquilidad, e incluso optimismo, después de cumplir con el objetivo de la permanencia en Primera División. Tuvo que sufrir hasta la última jornada el equipo perico, cuando certificó la salvación con una victoria ante Las Palmas junto a su afición en el RCDE Stadium.

Pero en club perico están orgullosos del trabajo realizado para salvar la categoría. "Hay una gran satisfacción, una gran alegría, no puede ser de otra manera. Es para estar satisfechos: hemos tenido dificultades de competir en ese alambre y lograrlo", señaló el director deportivo Fran Garagarza.

Y no es para menos. El Espanyol, que finalizó el campeonato liguero en la decimocuarta posición por delante de equipos como el Girona o Sevilla, ha logrado mantenerse con una inversión mínima en refuerzos. De hecho, la entidad blanquiazul no destinó ni un solo euro en traspasos, ni en verano ni en el mercado invernal. Todas las llegadas se sellaron a través de cesiones o jugadores libres.

Un necesario paso adelante

En ese sentido, tanto Manolo González como Fran Garagarza han solicitado al club un paso adelante para poder adquirir jugadores en propiedad y así seguir creciendo. Y todo apunta a que la ampliación de capital de 38 millones de euros que se producirá el próximo mes de junio ayudará en esta faceta.

Cabe destacar que esta temporada varios futbolistas que han llegado en calidad de cedido han tenido un papel fundamental en el esquema de Manolo González. Por ello, el Espanyol ya trabaja en la posibilidad de volver a contar con estos jugadores de cara al próximo curso.

La prioridad del Espanyol

En palabras del propio director deportivo perico, la prioridad es la continuidad de Carlos Romero y Roberto Fernández: "Queremos que sigan. Ellos dos son la prioridad, pero puede haber situaciones a trabajar con otros de los cedidos". No obstante, retener a Marash Kumbulla también sería del agrado del club blanquiazul.

Teniendo en cuenta la complejidad de encontrar a un '9' con gol para la máxima categoría del fútbol español, el fichaje de Roberto daría un salto de calidad al Espanyol. Pero la realidad económica del club vuelve a complicar la situación. En el contrato de cesión del delantero andaluz, se acordó con el Braga una cláusula de 10 millones por su fichaje. Sin embargo, la entidad blanquiazul no puede pagar esta cantidad y está intentando rebajar este precio.

Algo más sencillo parece el caso de Carlos Romero. En el Villarreal no hay hueco para él, y la buena relación entre ambos clubes podría facilitar el acuerdo. El Espanyol tiene la intención de hacerse con su propiedad, pero tampoco vería con malos ojos una nueva cesión.

El (complicado) caso Kumbulla

Por último, el caso de Kumbulla. El central albanés ha reencontrado su mejor versión en el Espanyol una vez olvidado su grave lesión de rodilla. Junto a Leandro Cabrera, ha sido el jefe de la zaga perica durante toda la temporada con un más que notable rendimiento.

Vuelve a su club de origen, la AS Roma, que llegó a pasar por él una cantidad cercana a los 26 millones de euros. Por ello, el club romano no tiene ninguna intención de regalar al jugador y el club perico no tiene la capacidad para afrontar un fichaje demasiado costoso. A la espera de alguna fórmula ingeniosa, será complicado ver de nuevo a Kumbulla de blanquiazul.