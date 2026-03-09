Resurgir ante el Real Oviedo (Parte II)

Mejor escenario no se le puede presentar al RCD Espanyol frente al Real Oviedo. Después de encadenar nueve jornadas sin ganar en 2026, y pese a que el de esta noche pueda sonar a ‘partido trampa’, que lo es, no existe mejor oportunidad que recibir en tu propio feudo al colista de la competición.

Más todavía con el antecedente de 2024 que cambió la historia perica, con aquella final del play-off de ascenso frente a los carbayones con Javi Puado como héroe. La trascendencia del duelo de este lunes no es ni mucho menos parecida, y tampoco estará el capitán por lesión, pero una victoria frente al Real Oviedo podría cambiar, de nuevo, el devenir de la entidad perica para lo que resta de temporada 25/26.

Jornada sonriente

A eso aspira el cuadro blanquiazul, a sumar su primer triunfo del año en un RCDE Stadium vestido de gala pese a la mala dinámica y al horario intempestivo, siendo un lunes -el enésimo- a las 21.00 horas. Pero a todo ello hay que sumarle un gran aliciente: todos los rivales del Espanyol en su (no) lucha por Europa han sufrido pinchazos esta jornada en forma de derrota. No ganaron ni Celta, ni Real Sociedad ni Athletic. Y por detrás, también empataron Osasuna y Girona.

Todos los ingredientes, entonces, están preparados en Cornellà-El Prat, pero le falta todavía a Manolo González encontrar la receta exacta con la que dejar atrás los malos resultados, acercarse de una vez por todas a la salvación virtual y poder, por fin, empezar a hablar de Europa.

Porque el técnico gallego prefiere no hacerlo todavía, la situación no lo permite y el objetivo principal no es ese. Pero podría serlo, puesto que una victoria esta noche acercaría al Espanyol a un punto del Celta (sexto) y le alejaría a cuatro unidades de la Real (octava). Y en el extremo contrario, un pinchazo en forma de empate o derrota dejaría muchísimo más tocada a la entidad catalana, que encadena nueve jornadas sin conocer el triunfo cosechando 3 puntos de los últimos 27 posibles.

Dos bajas en la medular

Sea como sea, todo dependerá de lo que suceda este lunes, en un partido en el que no podrá participar Edu Expósito, sancionado. Tampoco Pickel, expulsado, por lo que Manolo contará con pocos efectivos en la medular. Y todos ellos podrían ser titulares.

Clemens Riedel, central del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Pol Lozano y Urko, con un Ramon Terrats que puede coger el testigo de Edu en la mediapunta, a menos que el técnico apueste por una doble punta con la que daría cabida a Roberto o a Pere Milla junto a Kike García y desplazaría a Terrats a la banda.

La duda sigue en el otro carril, con Dolan y Jofre como favoritos; mientras que en defensa, Calero no llega al 100%, por lo que mantendrá Manolo la misma línea que frente al Elche, con Omar, Riedel, Cabrera y Carlos Romero por delante de Dmitrovic.

Enfrente estará el colista Real Oviedo, que no gana desde hace cinco jornadas, que va hundiéndose cada vez más, pero que se aferra a una última esperanza para lograr la salvación. Por eso no debe confiarse el Espanyol, porque cualquier despiste, en Primera División, se paga muy caro. Bien lo sabe Manolo González, que no se cansa de repetirlo en las ruedas de prensa. Sea contra el rival que sea. Cornellà-El Prat dictará sentencia.