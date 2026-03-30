El respaldo de Edu Expósito a Manolo: "Tenemos al mejor entrenador posible"

Son días clave para el Espanyol. Este parón de selecciones viene bien al equipo blanquiazul, que suma ya doce jornadas sin victorias o lo que es lo mismo: no gana aún en 2026. Entrados ya en abril, la cifra preocupa, pero la situación clasificatoria tras la primera vuelta es positiva: lejos por ahora del descenso, con Europa a tiro y confianza en revertir la situación. Al respecto, justamente, habló Edu Expósito.

En una entrevista concedida a 'La Grada', el centrocampista analizó el momento del equipo con un discurso marcado por la autocrítica y la necesidad de reaccionar. Tras el parón, explicó que “tras el parón toca ponerse al día", aunque rápidamente profundizó en el aspecto mental del grupo: “Necesitábamos este parón porque no estábamos consiguiendo estas victoria tan necesarias. Tenemos que liberar todo estos días libres para volver a conectar con el grupo y lograr esas victorias necesarias para coger confianza”.

Edu Expósito conversa con Isidro Díaz de Mera / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El próximo reto será exigente con el Betis en el horizonte (sábado, 18.30). El conjunto verdiblanco aparece como una prueba de nivel, aunque en el vestuario perico no rehúyen el desafío. “Al final es un equipo con jugadores muy buenos, de mucho nivel, que juega en Europa y estarán mirando de reojo esa eliminatoria que tienen”, señaló Expósito, quien anticipa un choque competido: "Será un partico muy chulo. Sabemos cómo jugarle al Betis pero es cierto que los últimos años no nos han caído las cosas de cara. Vamos con confianza de poder hacer daño al rival, necesitamos sumar ya una victoria que nos daría mucha confianza”.

Manolo González, entrenador del Espanyol / VALENTÍ ENRICH

También hubo espacio para el análisis arbitral, aunque sin buscar excusas. “Somos profesionales y hemos de competir pase lo que pase, no nos podemos centrar en el arbitro pero es verdad que ha habido situaciones extrañas este año”, comentó, para añadir con claridad: “También es verdad que estas derrotas últimas no han sido culpa del árbitro, ante el Getafe fue culpa nuestra que regalamos dos acciones importantes en que el rival es bueno y pierdes por ellas”.

Uno de los puntos clave que explicó el mediocentro es la acumulación de errores propios. “El Getafe no había llegado a nuestra meta y nos marca en tres minutos dos goles, te vas al descanso preguntándote qué tienes que hacer para ganar”, lamentó. En esa línea, insistió: “Esos errores nos han penalizado pero me quedo con el equipo que hizo el partido de Elche, el del Oviedo, el de Mallorca hasta la expulsión, el Getafe hasta los dos goles que fueron culpa nuestra…”.

Edu Expósito, futbolista del Espanyol / RCDE

Y, en medio de las dudas externas, Expósito quiso reforzar la figura del técnico Manolo González. “Pienso que tenemos al mejor entrenador posible por cómo defiende este escudo, y eso es muy difícil de encontrar. Además es un trabajador espectacular que entiende el fútbol y eso también es muy difícil de encontrar”, aseguró. Además, apeló a la calma: “Se han unido muchas cosas para que se quede y para hacer una carrera larga, estar aquí muchos años". Sus palabras, de hecho, van en la línea de la voluntad de la directiva para que sea el gallego el que siga liderando el proyecto a pesar de la crisis de resultados.

"Si quieren que siga aquí... seguiré"

En el plano individual, confirmó su situación contractual: “Renuevo un año más como figura en contrato, hasta 2027, y veremos, el club decidirá qué hacer… Con calma, ahora estoy pendiente del equipo porque necesito que gane”, dejando su futuro en manos de la entidad: “Depende del Espanyol, si quiere que siga aquí, aquí seguiré”.

Por último, también repasó su evolución personal tras una etapa complicada: “Fue difícil al principio, el futbol y la vida no son fáciles… bajamos, luego la lesión… otro palo”. Ese proceso le llevó a un cambio profundo: “Hice un reset muy grande con la lesión, pensé en muchas cosas que no estaba haciendo bien no solo de futbol sino de cabeza… Llevo mucho tiempo haciendo sesiones con un coach, es alguien muy importante en mi vida, y me ayudó mucho”.