La renovación de Omar El Hilali, en el aire

El Espanyol cumplió el sábado en el primer amistoso de la pretemporada. El cuadro perico goleó al Peralada con goles de Javi Puado y Kike García, que anotó un hat-trick en su estreno con la camiseta blanquiazul. Pese a lo positivo del resultado, pocas conclusiones pueden sacarse todavía tras las primeras dos semanas de trabajo, aunque sí sirvió el encuentro para coger sensaciones.

Uno de los nombres más destacados fue Omar El Hilali, que llevó el brazalete en la segunda mitad, aunque no forma parte de la capitanía perica. "Debe ser para una persona con experiencia. Edu Expósito es la persona ideal para llevarlo, por eso lo hemos elegido, seguro que lo va a llevar con orgullo y responsabilidad”, dijo tras el encuentro.

Sin contactos con el club

Con contrato hasta 2027 y una cláusula de 15 millones, Omar también se pronunció sobre su futuro: "Hay que estar tranquilo, con el paso del tiempo ya se verá”. Unas palabras que dejan el tema de su renovación en el aire, algo que también valoró en una entrevista con 'Betevé'.

Omar El Hilali, durante la pretemporada / RCD ESPANYOL

El lateral diestro admitió que "el club ha recibido ofertas y está en el derecho de remitirse a la cláusula de 15 millones". "Queda mucho mercado. El club no ha hablado conmigo ni con mi representante. Ha salido que voy a renovar y yo no sé nada. No ha habido ningún contacto del club, si lo hubiese lo diría encantado. Aunque eso no significa que vaya a salir", sentenció.

Competencia con Romero y gran futuro para Hinojo

Además de Kike García, otro de los que debutó fue José Salinas, al que se le vio buena conexión con Javi Puado: “Llevamos poquito, intentando adaptarnos a todo. Sabemos que Javi es un grandísimo jugador, jugar con él te hace todo más fácil, las ventajas que te da… Intento darle a él también mucho y poco a poco seguiremos cogiendo sensaciones”.

José Salinas, ante el Peralada / RCD ESPANYOL

El nuevo lateral zurdo competirá por la titularidad con Carlos Romero: “Si uno da lo mejor de sí, se lo va a poner muy difícil al míster. Hay competencia sana ahí, con Carlos además tengo buena relación. Estoy seguro de que va a ser un año muy bonito y nos va a venir bien a los dos, a los tres en este caso, porque Roger Hinojo tiene un futuro muy grande por delante”.

Reparto de minutos en la portería

Donde también existirá competencia es en la portería. En el primer amistoso, Manolo González repartió minutos entre Dmitrovic, Ángel Fortuño e incluso Pol Tristán. "Han sido solo 30 minutos, se me ha hecho corto porque no me han llegado muchas pelotas; pero es el primer partido, hay que coger minutos, que nadie se lesione... Hemos ganado, pero el resultado no es importante ahora mismo", dijo Fortuño.

Ángel Fortuño disputó 30 minutos en Peralada / RCD ESPANYOL

El guardameta aseguró que confía "mucho" en sí mismo y cree que "hay competencia sana" con Dmitrovic: "Es un muy buen portero, será bueno para el grupo. Aún quedan muchos partidos y el míster decidirá. No sabemos nada todavía, pero seguro que jugaré muchos más partidos. Después, lo que tenga que pasar, pasará".