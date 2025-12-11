Regalo inesperado para Manolo González de cara al derbi contra el Barça

El vestuario del Espanyol ha recibido este jueves una noticia que cambia parte de su mapa invernal. Omar El Hilali, uno de los futbolistas más importantes de la plantilla, no ha sido incluido por Walid Regragui en la convocatoria de Marruecos para la próxima Copa África y permanecerá a las órdenes de Manolo González durante un tramo del calendario marcado en rojo. El conjunto blanquiazul solo se quedará sin Charles Pickel, convocado por la selección de República Democrática del Congo, y evita una baja sensible en defensa.

Una lista sin El Hilali

Marruecos, anfitriona de la Copa de África 2025, ha hecho pública su lista definitiva para el campeonato que se celebrará entre el 21 de diciembre y el 18 de enero. En ella aparecen nombres importantes de LaLiga como Brahim Díaz, Ez Abde o Azzedine Ounahi, además del regreso de varios pesos pesados en defensa, pero no figura Omar El Hilali, que se queda fuera tanto del grupo principal como del cupo de reservas.

El lateral del Espanyol venía entrando en las últimas listas de Regragui e incluso llegó a debutar con la absoluta el pasado mes de septiembre ante Zambia. Sin embargo, su rol era secundario y la competencia en el carril derecho, con figuras de renombre como Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui, ha terminado por dejarle fuera de la cita continental.

Alivio para Manolo en un calendario comprimido

La decisión tiene una lectura positiva en clave blanquiazul. Los de Manolo ya tenían confirmada la marcha del centrocampista Charles Pickel con la selección del Congo, pero temían que El Hilali siguiera el mismo camino con Marruecos. La confirmación de su ausencia del torneo ha sido interpretada como una buena noticia en la planta noble de Cornellà.

El conjunto catalán afrontará en las próximas semanas partidos ligueros clave en la pelea por entrar en competición europea frente a Getafe y Athletic, antes de recibir en casa el 3 de enero al FC Barcelona, un derbi en el que siempre saltan chispas. Además, de haber sido seleccionado, podría haberse perdido también el encuentro del 11 de enero frente al Levante y el otro derbi catalán del 18 de enero, frente al Girona, también en casa. Poder contar con el marroquí simplifica el trabajo del técnico gallego, que no tendrá que improvisar soluciones o cargar de minutos a su recambio natural, Rubén Sánchez.

Omar El Hilali, frente al Alavés / Carlos Mira - RCDE

Un fijo en el Espanyol que alcanza los cien partidos

Más allá del foco africano, la importancia de Omar en el Espanyol está fuera de duda. El canterano alcanzó el pasado mes de noviembre los cien partidos oficiales con el primer equipo, consolidándose, de esta forma, como uno de los referentes de la nueva generación formada en la Dani Jarque. El club lo ha señalado en varias ocasiones como pieza estructural del proyecto, con contrato hasta 2027 y una cláusula que lo sitúa entre los activos más valiosos de la plantilla.

Es cierto que en las últimas semanas ha alternado titularidades y suplencias, en parte por ajustes tácticos de Manolo y por la irrupción de otras opciones en banda derecha. Sin embargo, el de L'Hospitalet de Llobregat suma 1.166 minutos, repartidos en dieciséis partidos, y tres goles en lo que va de temporada. Su peso competitivo y su perfil físico siguen siendo fundamentales en un equipo que monta buena parte de su salida de balón y de su agresividad defensiva sobre el lateral marroquí.