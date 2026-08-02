Reforzar la defensa, una de las prioridades en la hoja de ruta del Espanyol

El mercado de fichajes del Espanyol sigue abierto y Ramón Rodríguez 'Monchi' continúa trabajando para perfilar una plantilla que todavía presenta varias necesidades. Hasta el momento han llegado Quilindschy Hartman, Gabriel Moscardó y Álex Calatrava, tres incorporaciones destinadas a reforzar posiciones prioritarias, pero la dirección deportiva también necesita cerrar varias salidas para generar margen y poder afrontar nuevas operaciones. Y, entre todas las demarcaciones pendientes, hay una que se ha convertido en una auténtica prioridad: el eje de la defensa.

Los últimos amistosos disputados en Inglaterra, especialmente ante Burnley y Middlesbrough, han dejado al descubierto una realidad en el conjunto blanquiazul. El Espanyol necesita reforzar el centro de la zaga. El equipo de Manolo González ha transmitido muy poca solidez defensiva, acumulando errores individuales y concediendo demasiadas facilidades a sus rivales, una imagen preocupante a pocas semanas del inicio de LaLiga.

La situación se agrava por la escasez de efectivos. A día de hoy, Manolo González únicamente cuenta con Leandro Cabrera y Clemens Riedel como centrales con continuidad asegurada. Todo apunta a que Miguel Rubio abandonará el club en las próximas fechas, mientras que Pablo Ramón también tiene pie y medio fuera de la plantilla. A ello se suma la marcha de Fernando Calero, que finalizó contrato el pasado mes de junio y cerró su etapa como blanquiazul, aunque es cierto que cuenta con Timera, central del filial perico.

Las carencias quedaron especialmente reflejadas en Turf Moor. El empate frente al Burnley estuvo marcado por errores defensivos de bulto y otras pérdidas peligrosas que evidenciaron la fragilidad del equipo. El amistoso posterior ante el Middlesbrough tampoco sirvió para despejar las dudas y confirmó que el Espanyol necesita elevar el nivel competitivo en una línea que, hoy por hoy, ofrece pocas garantías.

Con este panorama, Monchi mantiene activa la búsqueda de centrales y, salvo giro inesperado, todo apunta a que el Espanyol incorporará dos refuerzos para el eje de la zaga si las condiciones del mercado lo permiten. La prioridad es encontrar un perfil capaz de ofrecer rendimiento inmediato y liderazgo a una defensa que ha perdido efectivos y experiencia en apenas unas semanas.

Igor Julio, candidato

En ese escenario, uno de los nombres que ha aparecido sobre la mesa es el de Igor Julio. El central brasileño, propiedad del Brighton, encaja en el perfil que busca el Espanyol por experiencia, capacidad para jugar en una defensa adelantada y por su condición de zurdo, un aspecto especialmente valorado por la dirección deportiva. El defensa regresó este verano al Brighton tras finalizar de forma anticipada su cesión en el West Ham y su futuro vuelve a estar abierto, ya que no tiene asegurada la continuidad en el conjunto inglés.

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Por ahora, sin embargo, la operación no deja de ser una posibilidad de mercado. El elevado salario del brasileño y las condiciones económicas de un eventual préstamo obligan al Espanyol a ser paciente. En el RCDE Stadium son conscientes de que antes deberán producirse salidas para generar margen salarial y afrontar una incorporación de ese calibre. Monchi sigue explorando alternativas, pero Igor Julio reúne unas características que convencen al área deportiva y es uno de los perfiles que se mantienen bajo seguimiento mientras el mercado continúa avanzando.