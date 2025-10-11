El reencuentro de Hugo, jugador de la Escuela Dani Jarque, con Kike García tras salvarle de un paro cardíaco

Un mes después, Hugo se ha reencontrado con Kike García. El chico, perteneciente a la escuela de fútbol del RCDE Espanyol, estuvo a punto de perder la vida el pasado 12 de septiembre en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Hugo estaba allí como cualquier otro joven jugador, disfrutando del deporte que ama, cuando de repente su cuerpo dejó de responder.

El primer héroe de esta historia apareció en las gradas: Kike García, delantero del primer equipo, que estaba allí acompañando a su hijo cuando notó que algo iba mal.

Sin pensarlo dos veces, Kike corrió hacia Hugo y pidió ayuda al instante. Gracias a su rápida acción y a la intervención impecable del equipo médico, Hugo pudo recibir la reanimación necesaria y sobrevivir a ese momento crítico.

Un reencuentro emotivo

Casi un mes después, ya recuperado, el club ha hecho públicas las imágenes en las que Hugo ha podido conocer a los jugadores del primer equipo y al entrenador Manolo González, y especialmente a su ángel de la guarda, a Kike García. El chico ha recibido una camiseta con el número 19 del mismo Kike firmada por todos los futbolistas.

El instante más emotivo ha sido cuando ha podido reencontrarse con Kike, el futbolista que, sin ser médico, ha resultado ser decisivo para salvarle la vida. El delantero le dijo al chico. “Hay que agradecerle a la vida”. “Y a ti, también”, replicó Hugo. El médico que le reanimó pidió perdón a Hugo a través de una videollamada "porque a lo mejor para traerte de vuelta te tuve que romper alguna costilla". Bonito gesto.