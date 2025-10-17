A recuperar la racha en Oviedo... y sin Puado

Fin del parón y el Espanyol vuelve a estar en marcha. Lo hace por primera vez desde que Alan Pace asumiera de manera oficial el cargo de nuevo propietario, visitando a un Real Oviedo que reestrenará a Luis Carrión en el banquillo y buscando reencontrarse con la victoria.

Son ya cuatro jornadas sin ganar, con dos empates -Valencia en casa y Girona fuera- y dos derrotas -Real Madrid en el Bernabéu y Betis en Cornellà-. Eso sí, deberá hacerlo con la baja de su capitán, Javi Puado, que sufre una entorsis en su rodilla derecha y que le tendrá en el dique seco al menos un par de semanas.

SUS OPCIONES

El ‘7’ era el único jugador de ataque que había sido utilizado en cada una de las ocho jornadas disputadas hasta el momento, por lo que supone una caída sensible del once de Manolo González. El entrenador gallego deberá evaluar su abanico de opciones, teniendo varias alternativas.

Dentro de las que más ha utilizado este curso, se antoja probable la inclusión de Edu Expósito a la mediapunta, acompañado de Dolan y Pere Milla, dejando a Pol con Urko en el doble pivote y a Roberto como referencia de área.

De momento, el conjunto perico cuenta con una buena base: doce puntos que le mantienen en la parte media-alta de la tabla -novenos-, y con miras a seguir sumando antes del próximo parón de noviembre. Lo intentará ante un Oviedo en horas de mucho movimiento, con un polémico cambio de entrenador y la presencia de Jesús Martínez, máximo accionista, en el campo hoy.

Verá el reestreno de Luis Carrión en el banquillo, reemplazante de Veljko Paunovic, en un escenario que pinta hostil: la parroquia ovetense no le perdona su salida del club en verano de 2024, marchándose a Las Palmas, donde solo duró nueve partidos.