Así va la recuperación del capitán Puado

La mala suerte se ha cebado con Javi Puado estos últimos meses. Después de recuperarse de un esguince de rodilla que lo tuvo apartado tres meses de los terrenos de juego, reapareció en el derbi ante el FC Barcelona. Sin embargo, unos días después, en la visita al Levante, la misma rodilla decía 'hasta aquí'. No iba a ser un esguince, sino una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Operación, recuperación de muchos meses... volver a empezar.

Y en esas anda el capitán blanquiazul. Dos meses después de la operación, Javi Puado está contando los días para poder regresar. Ha sido un palo muy duro, sobre todo después de haber venido ya de una lesión importante. Sin embargo, ya está fajado en este aspecto de la carrera de un futbolista profesional. Ya maduro y según cuentan desde su entorno, se está tomando la lesión de la mejor forma posible, intentando estar bien, contento y muy tranquilo, sabedor de que ahora solo el tiempo y el trabajo le hará salir adelante.

Después de una operación muy seria y tras unas primeras semanas inmovilizado, el '7' blanquiazul ya anda con normalidad y está currando a destajo junto a los servicios médicos del club y al equipo del Doctor Cugat, el cirujano que lo operó, para trabajar esa maltrecha rodilla. Aunque, como no podía ser de otra manera, siente esa frustración que todo futbolista lesionado ha sentido alguna vez.

El primer aficionado

No puede ayudar al cuadro de Manolo González como siempre ha querido hacer y por lo que renovó el pasado verano. Después de una temporada pasada en la que se habló demasiado de su futuro y poco del presente, Puado quería vivir una campaña tranquila, con la renovación ya acordada y con la intención de evitar el sufrimiento de años anteriores. Eso parece haberse conseguido, aunque el equipo se haya caído en las últimas semanas, pero no con Javi sobre el verde.

Una situación frustrante, pero que no le impide ser el primero en apoyar a sus compañeros, especialmente ahora que los resultados no están siendo tan buenos como en la primera vuelta. Ahora, solo el tiempo puede acercar a Puado a la recuperación completa. Quedan muchas fases todavía y no se quiere poner fecha de retorno. Así, el capitán blanquiazul está aprovechando la coyuntura para hacer lo que siempre ha hecho: estar con su familia y sus amigos en Barcelona y darle un empujón a la carrera de Administración y Dirección de Empresas que está muy cerca de finiquitar.

A Puado aún le quedan muchos pasos para regresar, pero está teniendo una buena actitud pese a todas las dificultades con las que ha tenido que lidiar en los últimos meses. Volverá más fuerte.