125 ANIVERSARIO RCD ESPANYOL
El recuerdo de la Quinta de la Intertoto
Un equipo plagado de jugadores del filial fue capaz de llevar al Espanyol hasta las semifinales de la Intertoto
El verano de 1998 será siempre recordado en el Espanyol por la proeza de unos jóvenes pericos en la desaparecida Intertoto. A la espera de la llegada Marcelo Bielsa, el club perico se decantó por echar mano de la casa y fue Paco Flores el encargado de dirigir al cuadro blanquiazul en esta competición europea.
El equipo era totalmente de circunstancias, plagado de jugadores del filial, algún jugador que sería descartado más adelante y otros que regresaban al Espanyol tras estar cedidos el curso pasado. En estas condiciones, el equipo blanquiazul perdió en por 5 a 3 contra el Boby Brno en el primer encuentro de la Intertoto.
Este resultado dejó al Espanyol contra las cuerdas, sin embargo, los pericos fueron capaces de darla la vuelta a la eliminatoria en la vuelta con una victoria por 2 a 0 en un partido disputado en la Nova Creu Alta y con goles de Álex Fernández de penalti y de Tamudo, que regresó ese verano tras su cesión al Alavés.
Ya en cuartos de final, el Espanyol quedó emparejado con el Auxerre. El duelo en tierras francesas terminó en tablas, con otro tanto de Tamudo, mientras que los pericos se impusieron en Sabadell con un solitario gol de Nan Ribera que permitió lograr el billete para las semifinales del torneo.
El Espanyol no pudo pasar de las 'semis', donde perdieron ambos partidos contra el Valencia de Ranieri. Sin embargo, aquella Intertoto quedará siempre en el recuerdo por una generación de canteranos que posteriormente darían muchas alegrías a los pericos como Tamudo, Capdevila, De Lucas, Argensó...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- El plan de Flick para salvar el partido contra el Girona
- Terremoto a la vista: 'Será un antes y un después en las relaciones Madrid - Barça
- Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick
- Gerard Piqué se cachondea de dos guardias civiles y acaba mal: '¿Es una cámara oculta, no?
- Flick, indignado con los rumores sobre Lamine: 'Eso es basura y quien lo ha dicho miente
- Oriol Romeu, el guerrero olvidado
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: 'Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas