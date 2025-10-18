El recuerdo de la Quinta de la Intertoto

El verano de 1998 será siempre recordado en el Espanyol por la proeza de unos jóvenes pericos en la desaparecida Intertoto. A la espera de la llegada Marcelo Bielsa, el club perico se decantó por echar mano de la casa y fue Paco Flores el encargado de dirigir al cuadro blanquiazul en esta competición europea.

El equipo era totalmente de circunstancias, plagado de jugadores del filial, algún jugador que sería descartado más adelante y otros que regresaban al Espanyol tras estar cedidos el curso pasado. En estas condiciones, el equipo blanquiazul perdió en por 5 a 3 contra el Boby Brno en el primer encuentro de la Intertoto.

Este resultado dejó al Espanyol contra las cuerdas, sin embargo, los pericos fueron capaces de darla la vuelta a la eliminatoria en la vuelta con una victoria por 2 a 0 en un partido disputado en la Nova Creu Alta y con goles de Álex Fernández de penalti y de Tamudo, que regresó ese verano tras su cesión al Alavés.

Ya en cuartos de final, el Espanyol quedó emparejado con el Auxerre. El duelo en tierras francesas terminó en tablas, con otro tanto de Tamudo, mientras que los pericos se impusieron en Sabadell con un solitario gol de Nan Ribera que permitió lograr el billete para las semifinales del torneo.

El Espanyol no pudo pasar de las 'semis', donde perdieron ambos partidos contra el Valencia de Ranieri. Sin embargo, aquella Intertoto quedará siempre en el recuerdo por una generación de canteranos que posteriormente darían muchas alegrías a los pericos como Tamudo, Capdevila, De Lucas, Argensó...