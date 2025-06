El recambio de Joan García está en casa: "Fortuño puede dar la sorpresa, bajo palos es buenísimo"

El RCD Espanyol tiene trabajo por delante para rehacer una plantilla que sufrirá una desbandada a partir del próximo 30 de junio. Entre jugadores cedidos y futbolistas que terminan contrato o que se marcharán del club, la dirección deportiva blanquiazul deberá reforzar todas y cada una de las posiciones del equipo, incluida la portería.

Se sabía desde hacía meses que Joan García no iba a continuar en el Espanyol. La necesidad de una gran venta por parte de la entidad sumada a la brillante campaña del guardameta catalán le colocaban en la rampa de salida una vez finalizada la temporada. Fuese cual fuese su destino -finalmente el más doloroso para los blanquiazules-, el adiós de Joan García iba a provocar una de las grandes dudas de cara al Espanyol 25/26. ¿Quién debe ser el nuevo guardameta titular? ¿Se debe dar confianza a Ángel Fortuño o se debe fichar un portero de garantías?

Por el momento, el Espanyol cuenta con dos guardametas en plantilla, sin contar al de Sallent. Fortuño, de 23 años, tiene contrato hasta junio de 2027, mientras que Fernando Pacheco está vinculado hasta 2026. El ex de Alavés y Almería es uno de los que más cobra de la plantilla y, en caso de no ser titular el curso que viene, no tendría sentido mantenerle en el banquillo otro año más, por lo que podría abandonar la disciplina perica este verano.

Una voz autorizada para hablar de Ángel Fortuño es José Aurelio Gay, entrenador que le hizo debutar en Segunda B un 18 de octubre de 2020. El técnico madrileño dirigió al filial del Espanyol entre 2019 y 2021, etapa en la que "Joan García y Ángel Fortuño llegaron del Juvenil". "Era su último año como juveniles y ambos venían con un nivel extraordinario. Eran los porteros de futuro", valoraba Gay en una reciente charla con SPORT.

Ángel Fortuño, portero del Espanyol / RCD Espanyol

Esa temporada 19/20 el primer guardameta fue Adri López -ahora en el Arenteiro-; y fue en la 20/21 cuando Joan y Fortuño compitieron por la titularidad. Sobre sus características se pronunció Gay: "Ángel es otro portero con muy buenas cualidades (como Joan García). Es un poco más bajo, es muy potente y en el juego aéreo le cuesta algo más, pero bajo palos es buenísimo".

Preguntado por si Fortuño está capacitado para ser el sucesor de Joan, José Aurelio Gay aseguró que "es un portero de garantías", pero que "habría que verle". "Debería jugar en el primer equipo y que cuenten con él para ver cómo se desarrolla. Está por ver, tiene buenas condiciones pero todavía no se le ha visto. Pensaba que lo iban a ceder a un Segunda División mientras estuviese Joan en el primer equipo, pero decidieron tenerlo ahí", añade el técnico.

Y es que Ángel Fortuño todavía no ha debutado en partido oficial con el Espanyol, pese a ser el tercer portero desde hace varios años. Este curso ya ha formado parte del primer equipo a todos los efectos, aunque aún no ha tenido la oportunidad con Joan como titular en Liga y Pacheco como portero de la Copa del Rey. Eso sí, cuando el de Sallent pareció lesionarse en Mestalla en el mes de abril, a quien Manolo González mandó calentar fue al barcelonés y no al meta extremeño.

Lo que está claro es que, si no se la da la oportunidad, nunca se conocerá el potencial de Fortuño: "Creo que Ángel es otro chico que también puede dar la sorpresa. Sin ser de la talla de Joan (hoy en día se llevan los porteros muy altos), tiene otras cualidades, es rapidísimo en las salidas, tiene un golpeo fantástico con el pie, no solo de fuerza, sino de precisión para poner el balón donde quiere en campo contrario. Hay que ver cómo reaccionaría en Primera División".

José Aurelio Gay no es el único en afirmar que el canterano podría ser una de las grandes revelaciones en clave blanquiazul. También Thomas N'Kono, principal valedor de Joan García, destaca el nivel de Fortuño siempre que le preguntan por él. “Es lo mismo que Joan. La gente no se da cuenta de la suerte que tenemos de tener dos grandes porteros. Les va a pasar lo mismo que con Joan, va a sorprender a más de uno”, dijo en una entrevista con el periodista Javier de Haro.