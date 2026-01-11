Posible recaída de Javi Puado: "No parece grave en cuanto a meses de baja"

No pudo el Espanyol finalizar la primera vuelta con una victoria en el Ciutat de València. Lo vio cerca el cuadro perico, que se adelantó con un golazo de Carlos Romero que le colocaba momentáneamente a dos puntos de las posiciones de Champions. Pero le duró la alegría un minuto, lo que tardó el Levante en empatar antes de la peor noticia de todas.

Y es que más allá del resultado, el empate a uno podría dejar un duro peaje para el conjunto de Manolo González de cara a la segunda vuelta. Corría el minuto 69 cuando Javi Puado se tiraba al suelo tras una acción defensiva ante el granota Iván Romero, dolorido de su pierna derecha.

Tan solo llevaba un minuto sobre el césped el capitán del RCD Espanyol. Puado, que fue suplente en Valencia, venía de una lesión de rodilla que le mantuvo casi tres meses apartado de los terrenos de juego. El '7' perico, uno de los hombres más importantes para Manolo González, reapareció en el derbi, con el técnico dejando claro que no iba a arriesgar y que debía ir entrando en el equipo progresivamente.

Ese era el plan, que también se ejecutó frente al Levante. Puado entró en el minuto 69 con el empate en el marcador y en busca del gol de la victoria. Pero 60 segundos después, en el minuto 70, sintió molestias en la misma rodilla derecha que le mantuvo KO tanto tiempo.

Manolo lo tiene claro: precaución

No dudó Manolo González en retirarle del campo tras ser atendido sobre el verde durante dos minutos. No quería arriesgar nada el técnico, pese a que el propio Puado aún mantenía esperanzas de regresar al partido. Entró Pickel en su lugar, mientras Puado se marchaba directamente a vestuarios, cojeando y con las manos en la cara, pero por su propio pie.

"No parece nada grave en principio. No me atrevo a asegurarlo, pero no parece nada grave, me refiero en cuanto a meses. Pero es una zona que tiene tocada y vamos a ver cuando le hagan la resonancia, a ver el alcance. Ahora se trata de que vuelva cuando esté recuperado del todo", aseguró Manolo González tras el encuentro.

Habrá que esperar a dichas pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión o sí, por fortuna, se trata solo de un susto. Mientras, el propio Puado apareció sonriente a la salida del Ciutat, fotografiándose con aficionados a los que aseguró estar más o menos "bien": "A ver mañana", dijo en imágenes grabadas por 'Esport3'.