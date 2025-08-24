Real Sociedad - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Palabras del míster del Espanyol antes del partido

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, habla para Movistar minutos antes del inicio del partido.

''Ganar el primer partido te da más fuerza. Pero la competición te pone en tu lugar. Llegamos bien y con ganas''.

''La real tiene muchas cosas buenas, muchas armas y muchos argumentos. Tenemos que ser valientes''.

''Cuanto antes empecemos a rascar puntos fuera, mucho mejor''.