En Directo
LALIGA EA SPORTS
Real Sociedad - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el Espanyol en Anoeta
Sergi Bescós I Lázaro
Palabras del míster del Espanyol antes del partido
Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, habla para Movistar minutos antes del inicio del partido.
''Ganar el primer partido te da más fuerza. Pero la competición te pone en tu lugar. Llegamos bien y con ganas''.
''La real tiene muchas cosas buenas, muchas armas y muchos argumentos. Tenemos que ser valientes''.
''Cuanto antes empecemos a rascar puntos fuera, mucho mejor''.
Ya tenemos el 11 del RCD Espanyol
¡Este es el 11 de Manolo González!
Tenemos 11 local
Ya tenemos el 11 de la Real Sociedad.
El RCD Espanyol visita Anoeta en un gran estado de forma tras un inicio inmejorable de liga con la victoria en casa frente al Atlético de Madrid. Manolo González podrá contar en el partido de hoy con la reciente incorporación del equipo Luca Koleosho, que llega cedido del Burnley.
Partidazo en Anoeta
La Real recibe al Espanyol con ganas de conseguir la primera victoria de la temporada. Los de Sergio Francisco vienen de conseguir un empate en su visita a Mestalla y quieren conseguir los 3 puntos en el primer partido en casa como local ante su afición.
¡Buenas tardes a todos desde Anoeta!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre la Real Sociedad y RCD Espanyol de la jornada 2 de la Liga EASports.
