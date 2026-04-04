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Resumen, resultado y goles del Betis - Espanyol de LaLiga EA Sports
Sigue en directo el partido entre el Real Betis y el RCD Espanyol de la jornada 30 de LaLiga en el Estadio de La Cartuja
Sergi Bescós I Lázaro
Real Betis y Espanyol se miden este sábado en la trigésima jornada de LaLiga EA Sports en La Cartuja.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
¡Nos despedimos desde la Cartuja!
Cerramos el directo del partido entre Betis y Espanyol. ¡Muchas gracias por seguir el partido en Sport! Os deseamos una muy bonita noche de sábado
Palabras de Edu Expósito tras el final del partido
''Un punto de inflexión. Este punto nos ayuda mucho para lo que nos viene''
''Marko ha estado increíble''
''Ellos son un equipo de mucho talento, de mucho nivel. Nosotros ahí hemos intentado resistir mucho y salir rápido. Quizá nos ha faltado tener alguna más clara''
''Hoy, ante este rival, un punto muy importante con portería a cero''
Habla Marc Bartra tras el partido
''El punto sabe a poco. Ha sido un partido muy completo pero nos ha faltado lo más importante que es el gol''
''Hay cosas que mejorar pero hay que seguir. Hoy nos ha faltado efectividad. Nos da rabia ya que queríamos los 3 puntos''
Betis (0-0) Espanyol l Final del partido
Con este punto, el Betis suma 45 en liga. Por su parte los pericos suman 38 puntos. Ojo con el próximo partido del Espanyol que es nada más y nada menos que contra el FC Barcelona, en el derbi catalán.
Betis (0-0) Espanyol l Final del partido
Empate a 0 entre Betis y Espanyol. Los pericos consiguen puntuar en un campo muy difícil.
Betis (0-0) Espanyol l Final del partido
¡Finaaaaaaaaal del partido!
Betis (0-0) Espanyol l Min 90+
¡Pabloooo fueraaaaaa! Disparo con la izquierda que se va fuera por poco. Susto para los pericos
Betis (0-0) Espanyol l Min 90+
Poco más de un minuto para el final. Los pericos bien cerrados atrás. El Betis buscará una última...
Betis (0-0) Espanyol l Min 90+
Todo el Betis moviendo el balón en campo perico. Todo el Espanyol resistiendo atrás
Betis (0-0) Espanyol l Min 90+
Remate de Valentín directo a Dimitrovic.
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