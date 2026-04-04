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Resumen, resultado y goles del Betis - Espanyol de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el partido entre el Real Betis y el RCD Espanyol de la jornada 30 de LaLiga en el Estadio de La Cartuja

Resumen, goles y highlights del Real Betis 0 - 0 RCD Espanyol de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Sergi Bescós I Lázaro

Real Betis y Espanyol se miden este sábado en la trigésima jornada de LaLiga EA Sports en La Cartuja.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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