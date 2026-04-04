Resumen, resultado y goles del Betis - Espanyol de LaLiga EA Sports

Palabras de Edu Expósito tras el final del partido

''Un punto de inflexión. Este punto nos ayuda mucho para lo que nos viene''

''Marko ha estado increíble''

''Ellos son un equipo de mucho talento, de mucho nivel. Nosotros ahí hemos intentado resistir mucho y salir rápido. Quizá nos ha faltado tener alguna más clara''

''Hoy, ante este rival, un punto muy importante con portería a cero''