El RCDE Stadium separa el cielo del infierno en la final por la salvación

Se ha acostumbrado el Espanyol a disputar finales en las últimas temporadas. Pero no finales de las que deciden títulos, sino otras todavía más importantes. De las que marcan el devenir de una entidad de 125 años de historia. Si bien hace once meses era un ascenso lo que había en juego, casi un año después Cornellà-El Prat volverá a ser escenario este sábado (18.30 horas) de un duelo a vida o muerte con el objetivo de lograr la permanencia en Primera División.

El cuadro de Manolo González recibe en el RCDE Stadium a una ya descendida UD Las Palmas con la obligación de ganar. Ya no hay colchón. Ya no hay margen de error. Estamos en la última jornada de Liga y los blanquiazules, a dos puntos de la zona de descenso, disputan uno de esos partidos que motivan a los jugadores, pero también de los que ponen los nervios a flor de piel y de los que pueden pasar factura si no se compite al 100%.

Eso tratará de hacer el Espanyol. Ir al máximo sabiendo que su rival por la salvación no es otro que un Leganés que recibe en Butarque al Real Valladolid, también descendido. Situación similar la que vivirán blanquiazules y pepineros, por lo que los catalanes no pueden conformarse con un empate sabiendo que muy difícilmente pincharán los madrileños.

Deberá Manolo González darle la vuelta a la mala situación del equipo, que encadena cinco derrotas consecutivas y que deberá tener el acierto de cara a portería que no ha tenido en las últimas jornadas, en las que ha ido complicándose la vida hasta jugárselo todo a una baza en el último partido de la temporada.

Igual que sucediese el año pasado en la final del play-off contra el Real Oviedo, una victoria significará -en un RCDE Stadium abarrotado- estar en Primera el año que viene. Una derrota o un empate, muy probablemente condenará al Espanyol a LaLiga Hypermotion.

El RCDE Stadium se viste de gala para acoger uno de los partidos más importantes de la historia del Espanyol / RCD Espanyol

Once de gala con Calero

No puede permitirse el club un tercer descenso en cinco años, por lo que Manolo González saldrá con todo esta tarde. Las únicas bajas son las de Kumbulla, que vio la décima amarilla de la temporada frente a Osasuna y que deberá cumplir sanción, y las de Cheddira y Brian Oliván, lesionados.

En lugar del albanés entrará Calero, que ya fue titular en Pamplona sustituyendo a un Cabrera que esta vez le acompañará en el eje de la defensa. Omar El Hilali y Carlos Romero completarán la defensa, con un Joan García que disputará su último partido con la camiseta blanquiazul.

No variará tampoco el tridente que ha permitido al Espanyol llegar con vida a la última jornada. Pol Lozano, Urko González y Edu Expósito tendrán más protagonismo que nunca en un duelo en el que el cuadro perico deberá ser superior en todos los aspectos. Arriba, Javi Puado -héroe de la última final que disputaron los pericos- y Roberto Fernández serán los encargados de perforar la portería canaria, con Jofre Carreras o Antoniu Roca completando la parcela ofensiva por la banda derecha.

Las Palmas, plagada de bajas

Enfrente tendrá el Espanyol a una UD Las Palmas descendida desde hace un par de jornadas y que, como los pericos, también encadena cinco derrotas consecutivas. Mala temporada la del conjunto de Diego Martínez, que querrá cerrar el curso con una pequeña alegría para su afición, por insignificante que sea.

Eso sí, todos los condicionantes favorecen al Espanyol de cara a la salvación. También el estado de la plantilla de su rival. Las Palmas anunció una convocatoria plagada de bajas y con muchas sorpresas de última hora. El estado físico de Fábio Silva le mantenía en duda, pero finalmente el portugués no entró en la lista. Sorprende también la ausencia de Moleiro, Javi Muñoz, Marc Cardona, Pelmard y Sandro. Tampoco estarán Campaña -sancionado- ni Bajcetic, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión. Ante todas las bajas, Diego Martínez ha convocado a siete futbolistas con ficha del filial, además de Essugo, Herzog y el tercer portero Killane.