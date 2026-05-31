El RCDE Stadium firma la mejor asistencia media de su historia

El futuro RCD Espanyol 26/27 respira optimismo por todos los costados, con el primer mercado de fichajes de verano bajo el mandato de Alan Pace y la gestión de Monchi. En ambos están depositadas casi todas las esperanzas de la afición perica, que ya ha respondido de maravilla en una temporada complicadísima. El equipo llegó a encadenar 18 jornadas consecutivas sin ganar y el cuadro perico disputó varios de sus partidos en casa en días entre semana. Pero pese a todo, el RCDE Stadium ha firmado su mejor asistencia de la historia.

Cornellà-El Prat acogió esta recién finalizada temporada 25/26 una media de 28.646 espectadores, la cifra más alta desde que se inaugurase el nuevo feudo perico en el año 2009. Atrás quedan los 25.237 espectadores de media de la pasada campaña, así como los 27.861 del año de la inauguración de Cornellà-El Prat (09/10) y los 26.193 de la campaña siguiente (10/11).

Si bien la cifra récord del RCDE Stadium llega en un buen momento deportivo e institucional, con el cambio de propiedad anunciado el pasado verano y con el equipo consolidado en Primera dos años después de su último curso en Segunda, son muchos los factores que probablemente han impedido una media de asistencia todavía mayor.

Las mejores asistencias al RCDE Stadium 2025-26: 28.646 espectadores 2009-10: 27.861 espectadores 2010-11: 26.193 espectadores 2024-25: 25.640 espectadores 2011-12: 23.927 espectadores 2019-20: 23.513 espectadores 2022-23: 21.601 espectadores 2012-13: 21.103 espectadores 2016-17: 20.383 espectadores 2023-24: 20.104 espectadores (en Segunda División)

Aficionados del Espanyol, en un partido de la temporada 25/26 / Valentí Enrich

Ocho partidos entre semana

De los 19 partidos del Espanyol disputados en casa, ocho se fijaron en un horario fuera del fin de semana. Dos de ellos (Girona en la jornada 20 y Alavés en la jornada 22) se disputaron en viernes, cuatro de ellos (Mallorca en la jornada 4, Sevilla en la jornada 13, Real Oviedo en la jornada 27 y Levante en la jornada 32) se jugaron en lunes y las dos únicas jornadas intersemanales (martes y miércoles) también le coincidieron al Espanyol con partidos en casa (Valencia en la jornada 6 y Athletic en la jornada 36).

El Espanyol-Elche fue uno de los partidos con más asistencia / Valentí Enrich

Cabe destacar también que Cornellà-El Prat acogió buenas entradas en fechas que generalmente coinciden con vacaciones, lo que ya dejaba entrever una gran temporada en términos de asistencia. El Espanyol disputó en casa dos partidos en pleno mes de agosto, que se saldaron con victorias contra Atlético de Madrid (ante 29.612 espectadores) y Osasuna (ante 29.760 espectadores).

El derbi, quinta mejor asistencia

Y, cómo no, el partido con más aficionados de la temporada no fue otro que el Espanyol-Barça disputado el pasado 3 de enero, cuando se congregaron 36.283 almas en un RCDE Stadium prácticamente lleno, cuya capacidad oficial a día de hoy es de 37.776 espectadores.

Imagen del Espanyol-Barça de enero / Gorka Urresola Elvira

Dicha cifra del derbi se erige como la quinta mejor marca de la historia del feudo blanquiazul, solo superada por el Espanyol-Madrid 10/11 (40.240), el Espanyol-Barcelona 10/11 (40.010), el Espanyol-Barcelona 09/10 (39.263) y el Espanyol-Madrid 09/10 (39.170), en una época en la que el estadio disponía de más capacidad antes de instalarse los nuevos marcadores.

Nuevo impulso al matchday del RCDE Stadium

En el contexto del RCDE Stadium, la entidad catalana anunció hace unos días un acuerdo con Tennium, plataforma global especializada en la creación y gestión de eventos deportivos, "para impulsar el desarrollo y la optimización del matchday, en una apuesta por reforzar la experiencia del aficionado y maximizar los ingresos en día de partido".

Según el comunicado del club, "el acuerdo, con vigencia hasta 2027, supone un paso adelante en la modernización del modelo de negocio del club en torno al matchday". "La compañía también apoyará al club en la transformación de su oferta VIP, mediante la redefinición de la propuesta actual, el desarrollo de nuevos productos y la colaboración con el equipo comercial en su comercialización, con el objetivo global de elevar los estándares de servicio, ampliar el alcance comercial y optimizar el rendimiento del estadio", añade.

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Y por otro costado, "el club impulsará una serie de inversiones destinadas a la creación y renovación de espacios de hospitality en el RCDE Stadium, con el objetivo de ampliar y diversificar su oferta para empresas, patrocinadores y aficionados". "Estas mejoras permitirán ofrecer experiencias más exclusivas, cómodas y personalizadas, adaptadas a las nuevas demandas del mercado y a los estándares de los grandes recintos deportivos europeos. Estas actuaciones contribuirán a consolidar el RCDE Stadium como un espacio de referencia tanto para la celebración de eventos deportivos como corporativos y sociales", concluye el texto.