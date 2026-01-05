El RCDE Stadium, en calma: el Espanyol espera que no haya cierre

La del pasado 3 de enero por la 18ª jornada no era una visita más, y el Espanyol era consciente. Las tensiones, comunes en cada derbi, se avivaron aún más con la vuelta de Joan García, ya como portero del Barça, al RCDE Stadium. Sin embargo, desde el club se tomaron las medidas necesarias, con comunicados rebajando los nervios y un llamamiento a la calma, todo para evitar posibles riesgos del cierre de su feudo al estar apercibidos. Y, pasado el suceso, aún con el dolor de una amarga e inmerecida derrota, el club blanquiazul puede estar tranquilo.

Manolo González, tras el partido contra el Barça / SPORT

Ya había avisado Manolo González en la rueda de prensa previa al choque que la afición perica iba a "apretar", pero sin ir más allá. "No pasará nada. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente, y ha sido así generalmente. En este aspecto no le daremos más vueltas. Los aficionados van a apretar, nadie va a venir con ramos de rosas. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'a Segunda', no pasa nada... son cosas normales".

Y, casi como palabra de profeta, se cumplió a cada palabra su predicción. Porque todo el espectáculo que se dio en la previa con el recibimiento al autobús del Espanyol se trasladó al verde, con un gran partido que incluso pudo caer del lado local, pero que terminó definiendo la genialidad de Dani Olmo sobre el final.

Solo se espera multa económica

Como pudo saber SPORT, LaLiga misma felicitó a la entidad por su manejo y planificación de la situación, conviviendo el ambiente caldeado y las pasiones del derbi con un partido que se cerró casi sin incidencias, a pesar de la frustración generalizada en la parcialidad local tras lo que pudo ser un triunfo histórico.

El acta de Victor García Verdura así lo refleja, aunque evidenciada también quedó una situación indeseada: el "lanzamiento de botellas semillenas y cerradas" en la esquina tras el 0-2 que sentenció el encuentro, obra de Robert Lewandowski. El colegiado catalán tomó una de las mismas y la entregó al delegado para que, por megafonía, se notificara al público que debía cesar esta conducta. Inmediatamente el choque se reanudó sin problemas y el Barça seterminó llevando los tres puntos.

Justamente, el acta refleja que dichos objetos no impactaron a ningún futbolista blaugrana, un hecho de carácter leve que suele castigarse con sanción de multa económica, justa medida que espera el club y resolución que queda lejos del temido cierre de un estadio que, por el momento, mantiene la paz.

El Espanyol apunta entonces a mantener el apoyo clave de su afición de cara a las citas que vienen, justamente con otro 'derbi' en el horizonte: recibirán al Girona el 16 de enero, después de la visita al Ciutat de València del próximo domingo. El objetivo será mantener el ritmo que les tiene situados en la quinta plaza y con una temporada memorable.