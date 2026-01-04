El RCDE Stadium, bajo amenaza de cierre

Todo el mundo sabía que el Espanyol-Barça iba a ser un partido caliente. La vuelta de Joan Garcia dejó claro que el guardameta no es muy querido en Cornellà, donde fue pitado cada vez que tocaba el balón. Aun así, el duelo se disputó con bastante normalidad, sin episodios graves ni en el inicio ni en el final del partido. El único momento polémico en el choque fue el lanzamiento de objetos tras el gol de Lewandowski.

Tras el gol del polaco, que sellaba la victoria de los de Flick a domicilio, varias botellas cayeron sobre el terreno de juego, cerca de la zona en la que los jugadores del Barça celebran el gol. Un incidente que no pasó desapercibido para el colegiado catalán, García Verdura, que lo anotó en el acta. Por tanto, será investigado por Disciplina.

"En el minuto 90 se lanzaron varias botellas semillenas y cerradas desde la grada situada en la esquina derecha saliendo desde el túnel de vestuarios, donde se ubicaban aficionados del equipo local, identificados con las camisetas y bufandas que lo portaban", relató el árbitro, y añadió que "dichas botellas no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño".

Esta última afirmación es a la que se acoge el Espanyol para afrontar la situación con cierta tranquilidad. Desde el club se considera que sería excesivo un cierre del estadio, ya que el episodio no tuvo ningún efecto en los futbolistas visitantes. Cabe recordar que en el año 2023, el RCDE Stadium ya fue clausurado por una invasión de campo en el derbi.

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles frente al Espanyol / Gorka Urresola Elvira

El problema que tiene la entidad blanquiazul es que está apercibida desde finales de 2024, cuando un vaso de plástico impactó directamente en el pecho del árbitro Quinteto González, en un duelo entre el Espanyol y el Villarreal. Sin embargo, en caso de haber sanción, todo hace indicar que será una multa económica leve. Ya existe un precedente en un Villarreal-Betis que acabó del mismo modo.

El lanzamiento de las botellas no impidió que se reanudara el encuentro con total normalidad, algo que no sucedió en el derbi entre Sevilla y Betis y acabó con la clausura del Pizjuán en el siguiente partido. En definitiva, todo depende de lo que diga Apelación, que se basará en lo redactado en el acta. Existe la amenaza de cierre, pero la opción más posible es la de una pequeña multa económica.