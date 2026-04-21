Rayo Vallecano - Espanyol: horario y dónde ver hoy por TV el partido de LaLiga EA Sports

Rayo Vallecano y RCD Espanyol se enfrentan este jueves 23 de abril en Vallecas en el partido de la 33ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Rayo Vallecano - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El conjunto perico llega a este duelo en una dinámica más que preocupante. El equipo dirigido por Manolo González acumula catorce partidos sin conocer la victoria, con nueve derrotas y cinco empates. Una mala racha que ha eclipsado por completo la fenomenal primera vuelta que firmó el equipo. Sea como sea, los blanquiazules ocupan ahora la décima posición y se sitúan a la misma distancia de Europa que del descenso (6 puntos).

Para tratar de poner fin a la maldición de 2026, el Espanyol viaja a Vallecas, donde el año pasado logró golear al Rayo en lo que fue un impulso tremendo de cara a lograr la salvación a final de curso.

Por su parte, el cuadro de Iñigo Pérez llega al partido en cuadro con muchas bajas en defensa y alguna duda en ataque. Fue el peaje que pagó tras clasificarse para las 'semis' de la Conference League, un hito histórico que esperan celebrar con su gente este jueves para, además, escapar de la zona de descenso, ahora a tan solo tres puntos.

HORARIO DEL RAYO VALLECANO - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Rayo Vallecano y Espanyol, correspondiente a la 33ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa este jueves 23 de abril a las 20:00 horas en España.

DÓNDE VER EL RAYO VALLECANO - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

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