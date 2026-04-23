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LALIGA

Rayo Vallecano - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol de la jornada 33 de LaLiga en Vallecas

Pol Lozano, uno de los capitanes del Espanyol

Pol Lozano, uno de los capitanes del Espanyol / RCD ESPANYOL

Sergi Bescós I Lázaro

Rayo Vallecano y Espanyol se miden este jueves en la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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