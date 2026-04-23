En directo
LALIGA
Rayo Vallecano - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol de la jornada 33 de LaLiga en Vallecas
Sergi Bescós I Lázaro
Rayo Vallecano y Espanyol se miden este jueves en la jornada 33 de LaLiga EA Sports.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Habla el míster perico antes del partido
Palabras de Manolo González antes del partido de hoy
''La clasificación se aprieta y es importante sumar de 3. Nosotros nunca firmamos el empate.Vamos a competir por los 3 puntos a muerte''
''Intentaremos tener presencia. Es un campo que pasan las cosas muy rápido''
''Equipos como el Rayo están preparados para suplir las bajas.''
¡Ya tenemos el 11 del Rayo!
¡Este es el 11 del Rayo!
¡Ya tenemos el 11 del Espanyol!
¡Este es el 11 de Manolo González!
Enfermería llena en el Rayo
Íñigo Pérez no podrá contar con varios jugadores para el partido de hoy. En defensa, se queda sin Lejeune, Mendy y Luiz Felipe que causan baja por lesiones. Además, Nteka, Álvaro García y Batalla tampoco estarán frente a los pericos
Urko, baja para Vallecas
Manolo González no podrá contar con Urko para el partido de hoy ya que causa baja por sanción.
Toca ganar Sí o Sí
Los de Manolo González viajan a Vallecas con la intención de dar un golpe sobre la mesa y conseguir la ansiada victoria que tanto necesitan los pericos. Tras 14 partidos sin conseguir ganar, el Espanyol buscará la victoria para superar los 40 puntos en la tabla y así respirar algo más tranquilos tras la desastrosa segunda vuelta del equipo.
Por su parte, El Rayo recibe al Espanyol tras conseguir una histórica clasificación para las semi finales de la Conference League. Sin embargo, los locales no pueden dormirse en la liga ya que solo tienen 2 puntos de colchón con la zona de descenso .
¡Muuuuy buenas tardes desde Vallecas!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Rayo y RCD Espanyol correspondiente a la jornada número 33 de la Liga EA Sports
- Barcelona - Celta de Vigo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- En Arabia Saudí ya mueven ficha por Iñigo Martínez
- Juanma Rodríguez no se corta tras el debate sobre Vinicius: 'Lamine Yamal no tendría que estar ya en el FC Barcelona
- Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia
- La lista de Simeone indigna a media liga: 'Nos sentimos perjudicados
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal