Rayo Vallecano - Espanyol, en directo: partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Habla el míster perico antes del partido

Palabras de Manolo González antes del partido de hoy

''La clasificación se aprieta y es importante sumar de 3. Nosotros nunca firmamos el empate.Vamos a competir por los 3 puntos a muerte''

''Intentaremos tener presencia. Es un campo que pasan las cosas muy rápido''

''Equipos como el Rayo están preparados para suplir las bajas.''