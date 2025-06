Quién es Ramonet, la única persona del Espanyol que mencionó Joan García en su despedida

La historia de Joan García con el Espanyol vivió este miércoles su capítulo final. Amargo, porque a nadie le gustan las despedidas. Menos si es para irse al eterno rival. El portero de Sallent comenzará la 2025/26 con la camiseta del FC Barcelona tras el pago de su cláusula, aunque no hay dinero que valga para curar los sentimientos.

Los intentó mostrar el ya exguardameta blanquiazul con un vídeo de despedida en el que aprovechó para explicar las razones de la marcha. "Sé que esta decisión no será fácil de entender para todo el mundo, no os pido que lo hagáis, pero sí quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no sólo en mi carrera sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí", esgrimió el ahora blaugrana, que se marcha con 67 partidos a sus espaldas en el primer equipo del Espanyol.

Fue en 'La21', cantera perica, donde se moldeó al portero. Y, aunque le costó ganarse un sitio por los fallos en su temporada de debut, terminó brillando con luz propia para el ascenso de la 2023/24 y la permanencia el pasado curso. De hecho, sobre su vida en las fuerzas básicas blanquiazules también habló: "Gracias de corazón a todos los entrenadores, compañeros, al staff y a todas las personas que forman parte del día a día del club. En especial a Ramonet y a todos los que me han acompañado en la residencia Josep Maria Casanova", recordó el propio Joan en su comunicado.

¿QUIÉN ES 'RAMONET'?

'Ramonet' es Ramón Guerrero Mayol, director de la residencia, santo grial de las divisiones juveniles del club. Allí, en los pasillos que llevan por nombre al que fuera el artífice de convertir al Espanyol en un productor nato de talentos jóvenes, Joan García y otros tantos otros se criaron hasta convertirse en hombres del primer equipo.

Ramón Guerrero junto a Omar El Hilali, otro futbolista que pasara por la residencia (2023) / RCDE

Tal como explicara a Marc Mosull en entrevista con 'Relevo', Guerrero lleva ya 37 años al frente de la residencia, misma que entiende como fundamental para seguir nutriendo de efectivos al equipo: "Tanto por necesidades económicas como por creencia de club es fundamental este lugar. Y para que todo lo que hacemos tenga sentido necesitamos a un entrenador en el primer equipo que lo valore y les dé la oportunidad a los chicos. Y eso Manolo lo tiene. Es una suerte. Desde aquí nos sentimos muy identificados con él y con el equipo", comentaba al citado medio 'Ramonet', figura fundamental en la llegada de García a debutar bajo las órdenes de Vicente Moreno en enero de 2022.

Tres años después, Joan cierra su etapa en la entidad y, con ella, da la espalda a los recuerdos de una residencia que poco tardará en seguir aportando valores de mérito a la portería, como ya lo hiciera con el de Sallent o con Pau López, hoy en México. "Nuestra camiseta se defiende con el alma, nuestros colores se sienten con el corazón. Sin esto, no somos nada", reza la frase a la entrada del centro. Para tener siempre presente.