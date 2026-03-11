Ramon vuelve a ser Terrats

No pudo ser. Tampoco ante el colista. El Espanyol no levanta cabeza y ya son 10 jornadas consecutivas las que encadena el cuadro perico sin ganar. Manolo González no da con la tecla y al equipo, que cerró el 2025 con cinco victorias consecutivas, se le ha olvidado ganar. Pero dentro de todo el pesimismo que se ha generado en Cornellà-El Prat, existe un pequeño rayo de luz.

Y tiene nombre y apellido: Ramon Terrats. El centrocampista perico empieza a ser ese futbolista por el que el Espanyol decidió apostar en verano. Tras arrancar la temporada lejos de su mejor versión y afectado a nivel mental, el jugador cedido por el Villarreal vuelve a sentirse cómodo sobre el césped y empieza a aportar su calidad en la medular perica.

CORNELLÁ EL PRAT (BARCELONA), 09/03/2026.- Jugadores del Espanyol y del Oviedo se interesan por sus compañeros tras un choque durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que disputan hoy lunes en el RCDE Stadium. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

El catalán tenía frente al Real Oviedo una oportunidad de oro para demostrar que puede llevar la batuta del conjunto blanquiazul, esa que le cedió un Edu Expósito sancionado que tuvo que ver el partido desde la grada. Ante la baja del de Cubelles, Manolo González decidió dar entrada a Terrats en la mediapunta, por delante de Urko y Pol Lozano, una posición que hasta ahora había ocupado en pocos minutos a lo largo de la temporada.

Algo más caído en banda en sus últimas intervenciones, ante el Oviedo le tocó jugar por dentro y el equipo brilló en varios tramos del encuentro. Por él pasaban prácticamente todas las jugadas de ataque del Espanyol. Venía a recibir, aparecía por dentro e incluso salía por banda para generar superioridades. La calidad no la había perdido. Solo necesitaba confianza, minutos y continuidad.

Brotes verdes

El Espanyol volvió a pinchar, sigue sin ganar, pero en el RCDE Stadium se vieron brotes verdes que precisamente coincidieron con la presencia de Terrats en el campo. Tanto que, en el momento de ser sustituido, el cuadro perico se descompuso, precipitándose en cada acción, perdiendo juego interior y dejándole parte del dominio a un Real Oviedo que introdujo a Cazorla como respuesta.

Su sustitución no fue ni mucho menos una decisión técnica. Es más, fue el propio Terrats quien le pidió el cambio a Manolo González por cansancio. Y claro, con Edu Expósito sancionado y con un inexperto Ferran Gómez en el banquillo, al técnico solo le quedó la opción de Calero como pivote y de modificar el sistema a una doble punta que no funcionó.

"Desde que estoy aquí es uno de los mejores partidos que recuerdo del equipo. Veníamos con un plan muy claro y lo hemos hecho a la perfección. Pero, obviamente, al final los errores nos condenan. Hemos tenido un pequeño error que nos ha costado el gol", analizó el propio centrocampista tras el choque. Es el punto de partida del equipo para buscar la recuperación, y el suyo para seguir reencontrándose con su mejor versión.

"Tengo un extra de confianza y una motivación muy grande para sacar esta situación adelante. Esta liberación y confianza que noto en el campo me hace ganar confianza en general, poder crear ocasiones de gol, darle al equipo lo que necesita. Intentaré seguir sumando y pensando en el siguiente partido. Me estoy notando muy bien, cómodo en el día a día. Creo que se ha notado", concluyó Terrats.