Ramon Terrats: "Es el momento perfecto para coger al Barça, hay ilusión y ganas de ganar en el Camp Nou"
El mediapunta del RCD Espanyol, socio perico desde que nació, atendió a SPORT en la previa del derbi y aseguró que sería "un sueño" para él marcar el gol de la victoria en el Camp Nou
Las sensaciones en el fútbol son capaces de cambiar de la noche a la mañana. Literalmente. Tras el parón de selecciones, al RCD Espanyol le deparaba un calendario infernal con tres salidas consecutivas y, teniendo en cuenta la dinámica del equipo, la situación no permitía ser muy optimistas. Pero ahora eso ha cambiado, y el vestuario perico confía más que nunca en asaltar el Camp Nou.
Así lo ve Ramon Terrats (Barcelona, 2000), que en una entrevista concedida a SPORT se mostró positivo en sacar un buen resultado del derbi ante el Barça , sobre todo tras el empate blanquiazul en La Cartuja y la derrota de los azulgranas en la Champions. El mediapunta de 25 años, perico y socio del Espanyol desde el día que nació, sueña con repetir el 'Delapeñazo', marcar el gol de la victoria en el derbi y, ya de cara al año que viene, seguir vistiendo los colores del club de su vida.
¿Cómo llega el equipo? ¿Qué sensaciones tenéis de cara al derbi?
Bien, llegamos con ganas, con ilusión, con motivación de poder competir, de poder plantarle cara al Barça. Somos conscientes de lo difícil que es por la calidad de sus jugadores, pero con la ilusión y motivación de poder ganar siempre.
¿El punto ante el Betis os hace ser más optimistas?
Sí, sabíamos que íbamos a un campo difícil. Éramos conscientes del partido que iba a ser, y lo fue, por el nivel de la plantilla del Betis. Creo que el equipo plantó cara, hizo lo que tenía que hacer. Ver que somos capaces de mantener la portería a cero, de poder ser un bloque fuerte defensivamente, nos da también esa ilusión y orgullo de poder sacar tres puntos en el Camp Nou.
La racha que atraviesa el equipo (13 jornadas sin ganar) es preocupante desde hace tiempo…
Sí, cuando no ganas todo parece peor. Pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo. Saber diferenciar todos los partidos, el rival que tienes delante, respetando siempre a todos y ser conscientes de que no es fácil ganar en Primera División. Veníamos de hacer una primera vuelta muy buena y sí que es verdad que nos está costando mucho, pero creo que tampoco nos tenemos que martirizar en el tema de estos partidos sin ganar, porque al final eso va a ser peor para nosotros.
¿Cuánto ha influido el tema del arbitraje en esa racha? Leí el dato de que las tres ocasiones en las que un árbitro no ha corregido su decisión tras ir al monitor han sido con el Espanyol como protagonista y en las tres ha salido perjudicado.
Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo también he leído ese dato. A ver, creo que no hace falta hablar. Se ha visto y creo que si las decisiones nos hubiesen caído a favor, estaríamos en otro momento, totalmente. Llevaríamos muchos más puntos y al final hay que seguir, no nos queda otra. No podemos tirar para atrás ni cambiar la situación ni el arbitraje. Toca centrarnos en nosotros, que al final también muchas cosas estamos haciendo o hemos hecho mal para que eso pasase. Hay que mejorar esas cosas y esos aspectos para poder ganar los partidos.
Ahora toca jugar contra el Barça, que llega al derbi después de perder ayer en Champions. ¿Viste el partido?
Sí, sí, más o menos.
¿Es el momento perfecto para coger a este Barça?
Sí, es el momento perfecto. Creo que la situación de que tengan tres partidos, de que hayan perdido y de que tengan el partido de vuelta la semana que viene nos hace tener un poco más de ilusión, más ganas para poder demostrar el equipo que somos.
¿Esperáis rotaciones en el rival? ¿Cómo se prepara un partido así habiendo tantas dudas sobre su once?
No lo sé, no tengo ni idea de cómo van a encarar el partido. Es lo que te digo, yo creo que el partido del miércoles les ha tocado mucho y a ellos, el tener LaLiga a siete puntos más o menos encarrilada, les va a hacer tener el foco un poco más en el Atlético de Madrid. Pero no significa que los que entren sean peores, al revés. Yo creo que la ilusión de los jugadores que están en el banquillo normalmente de poder jugar y de querer hacerlo bien para demostrar, les va a hacer también ser un equipo muy peligroso y de un nivel muy alto.
¿Cómo se le puede meter mano? ¿Cuál crees que es la fórmula para ganarle a un Barça a años luz a nivel de presupuesto?
Al final somos todos iguales, todos jugamos, somos personas iguales que ellos. Entonces sí que es verdad que tácticamente el tema de la línea defensiva es un aspecto a tener muy en cuenta. Todos los equipos de LaLiga les han generado por situaciones parecidas. El Rayo, el Levante... tuvieron situaciones de uno contra uno contra el portero. Entonces yo creo que si tenemos ofensivamente hablando ese aspecto claro y saber lo que tenemos que hacer y todo, pues ahí les podemos coger.
Tú eres socio en el Espanyol desde que naciste, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué número de abonado eres?
El 5.800 y algo, no me acuerdo ahora (5.894).
¿Qué supone para ti jugar un derbi? ¿Qué supone para un aficionado que podría perfectamente estar en la grada pero que estará en el césped?
No solo el derbi, la ilusión de poder vestir esta camiseta siendo socio desde que nací la he tenido siempre en todos los partidos desde que llegué. Cuando estaba en otros lados o aún no era profesional soñaba con estar aquí, y si le juntas que voy a jugar un derbi en el Camp Nou con todo lo que conlleva en Barcelona, pues no sé, es algo que me llena de orgullo de poder hacerlo, de poder estar con mi gente, con mi familia, con mis amigos y de poder intentar demostrar qué jugador soy.
En la primera vuelta no pudiste disfrutar mucho porque entraste en los minutos finales, fue cuando el Barça marcó en una de las pocas ocasiones que tuvo. ¿Esperas disfrutar un poco más este sábado?
Bueno, lo disfruté igual porque obviamente todos los jugadores quieren jugar, pero creo que si algo me caracteriza es por ser un jugador de equipo. Estoy aquí para jugar, pero si no me toca -de hecho no me ha tocado en muchas situaciones esta temporada- no pasa nada, si entro lo intentaré hacer lo mejor posible y ya está, disfrutar, animar a los compañeros e intentar ganar, que al final es lo que queremos.
Hablando un poco de tu rol esta temporada, ¿cómo es tu relación con Manolo González?
Bien, muy bien. Sí que es verdad que al principio me costó un poco entrar en la dinámica, no solo futbolísticamente hablando, sino también dentro del grupo, mentalmente, por el cambio que había hecho, de dónde venía. Pero sí que es verdad que poco a poco me fui integrando más, considero a compañeros del equipo que ya son amigos y yo creo que eso también es un poco gracias al míster, por lo que transmite, por cómo quiere que seamos entre nosotros. Entonces yo creo que en ese aspecto Manolo es clave para que el equipo esté como está.
Existen opiniones de que una racha tan mala debería ser motivo de destitución del entrenador. ¿Por qué debe seguir Manolo? ¿Qué le dirías tú a esos aficionados?
Pues que se lo pregunten al Sevilla o a cualquier otro equipo. Los que jugamos son los jugadores, el entrenador pone y quita e intentamos hacer lo que él nos pide, pero en la primera vuelta ya se vio. Nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos en el pasado y lo seguiremos haciendo pase lo que pase. Creo que es un año, a pesar de lo que está pasando ahora con esta última racha, para disfrutar, para volver a mantenerse en Primera, que al final el Espanyol en los últimos años ha descendido ya un par de veces. Y disfrutar, intentar quitarnos esos fantasmas y nada más.
Manolo es un entrenador que vive muchísimo los partidos. Se le ha visto correr por la banda y celebrar goles como el que más. ¿Cómo vive él un partido tan especial como el derbi?
Pues yo creo que igual, lo he visto igual que siempre, estamos todos igual que siempre, para nosotros es un derbi, pero trabajamos y hacemos toda la semana igual que si fuese contra cualquier otro equipo, porque respetamos a todos por igual, somos compañeros de profesión con todos y con la ilusión y las ganas de poder ir al Camp Nou y ganar, eso sería un 'boom' para nosotros, una energía súper positiva para poder encarar lo que queda de Liga.
Pol Lozano dijo el miércoles que el míster ya os ha dicho cómo hay que jugar el partido. ¿Cómo hay que jugarlo?
Hay que creer, a pesar de todo lo táctico. Como jugador te lo tienes que creer, tienes que pensar que eres el mejor, que te van a salir las cosas, porque al final si contra este tipo de equipos te haces pequeño, son muy superiores a ti. Y si encima mentalmente te haces pequeño, te va a costar mucho más. Vas a tener más errores de lo normal, entonces creo que ese es un aspecto clave para tener en cuenta.
En el plano personal, parece que en los últimos meses has encontrado algo más de regularidad. Tú mismo has dicho que te costó adaptarte al club de tu vida…
Ahora bien, muy bien la verdad. Creo que de cabeza estoy muy fresco y eso me hace estar en el campo y disfrutar. Cuando entreno me lo paso bien, intento buscar situaciones reales de juego y eso me hace encontrarme. Y luego cuando he salido a los partidos, sobre todo de inicio, que cuando sales desde el banquillo es mucho más complicado, tengo ese momento de confianza, de que me lleguen los balones, de quedármelos, de girarme, de buscar portería, y eso me hace ser yo mismo, tener esa libertad de pisar área, de moverme por donde quiero. Entonces eso es lo que busco en mi día a día, no solo aquí, lo he intentado buscar siempre. El año pasado en Getafe lo encontré, aquí con la idea del míster he intentado explotar en ese sentido y ahora sí que me encuentro mucho mejor, mucho más cómodo. Y cuando juego en esa situación de mediapunta, un hombre un poco más libre, pues me gusta porque me encuentro libre.
¿Te sientes más cómodo ahí que partiendo un poco más desde la banda?
Sí, sí, mucho más. A ver, sí que es verdad que para mí son contextos totalmente diferentes, cambia mucho el equipo en el que estás, lo que te transmite el míster, lo que quieres hacer, lo que hace el equipo, con los compañeros que te relacionas... Entonces también por eso me costó adaptarme a todo el mundo, a los compañeros, necesito tener esa confianza de los compañeros hacia mí, que vean que puedo ser importante, que me pueden dar todos los balones. Ahora mismo lo estoy encontrando, llevo tiempo creo que ya mejor en eso y tengo ganas de estar en el campo, de que me den el balón e intentar hacer cosas que me gusten.
¿Cómo puedes complementarte con Edu Expósito, el otro mediapunta de la plantilla?
Pues que lo pongan en el pivote y a mí de mediapunta, básicamente (risas). Ya hemos jugado juntos bastante, sí que es verdad que somos totalmente diferentes, pero creo que jugar juntos nos hace mejores, porque nos podemos encontrar, creo que entendemos el fútbol de la misma manera y el hecho de juntarnos y de poder combinar entre nosotros dos, puede darle al equipo un poco más de pausa con balón y también verticalidad.
Ramon, ¿quieres seguir en el Espanyol el año que viene?
Si me diesen la oportunidad y si pudiese, obviamente que sí.
Existe esa opción de compra tras un mínimo de partidos, pero creo que ya no se van a cumplir. ¿Te gustaría que el Espanyol negociase tu posible fichaje?
Sí, a ver, tengo la sensación de que con lo que he jugado ya no se puede (ejercer la opción de compra), pero obviamente tengo la ilusión de poder estar aquí, por eso estoy aquí, por eso firmé aquí y al final por eso estoy donde quiero.
Este año llegaste cedido del Villarreal, un equipo que disputó la Champions y que el año que viene volverá a disputarla. ¿Qué conlleva más presión, jugar en un equipo de exigencia Champions o jugar en el equipo de tu vida?
Todo el mundo me dice cuando me ve por la calle, o amigos, aficionados o periodistas, sobre todo al principio, me decían que no tuviese presión. Pero es que yo no tengo ningún tipo de presión, lo dije desde el principio, no tengo ningún tipo de presión de estar aquí. Ni de estar aquí, ni de estar en el Villarreal, ni cuando estaba en cualquier otro equipo. Yo juego, intento disfrutarlo, cuando no me salen las cosas lo admito, y cuando veo que he estado mal, he estado mal, no pasa nada, sigo hacia delante, todo el mundo comete errores y ya está. Obviamente el Espanyol y la magnitud que tiene por el club y los aficionados, lo exigentes que son, siempre te transmiten ese calor y esa sensación de que están ahí y a lo mejor eso depende del jugador que seas, te puede confundir, pero personalmente no tengo ningún tipo de presión. Yo intento competir al máximo, sacar mi orgullo y creo que estar aquí me lo he ganado yo mismo con el trabajo que he hecho y ya está.
Para terminar. Hace 17 años que el Espanyol no le gana al Barça en Liga, desde el 2009 con De la Peña y compañía. Hay cierta similitud (no en cuanto a situación clasificatoria, sino en cuanto a dinámica). ¿Ves posible otro ‘Delapeñazo’?
Ojalá, ¿no? Claro que lo veo posible, siempre lo he visto posible, lo vi en el partido de ida y lo veo en el partido de vuelta. Es lo que te digo, si vamos con la mentalidad de que no vamos a poder ganar o de que somos peores, no vamos a ganar. Hay que ir con la suficiente confianza de saber que si hacemos las cosas bien y hacemos el partido que queremos hacer, podemos ganar perfectamente.
Me han chivado esta misma mañana que tu primer gol como federado fue precisamente al Barça, con la camiseta del CE Europa. Y el último gol que dio la victoria al Espanyol en un derbi fue el de Óscar Melendo, canterano con sentimiento perico. ¿Te imaginas a ti marcando en el Camp Nou y ganando?
Uf. Me lo he imaginado muchas veces. Creo que sería un sueño más por cumplir, no solo por hacer el gol al Barça, sino por hacer gol, por romper la racha que llevamos y porque al final estás compitiendo contra un rival de Barcelona. Y yo creo que eso sería una satisfacción muy grande.
Y la última. ¿Qué preferirías, ganar el derbi con un gol tuyo o llegar a la última jornada con posibilidades de clasificarse para Europa?
Uf. Hostia, buena pregunta, eh. Te diría la segunda, porque el grupo y el club están por encima de todo y si podemos llegar a las últimas jornadas con esas posibilidades de estar ya salvados y con el objetivo cumplido, sería lo que todo el mundo quiere.
- Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
- Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
- La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal