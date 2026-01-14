Ramon Terrats: "La mentalidad del club ha cambiado"

El RCD Espanyol afronta con ganas el partido del próximo viernes frente al Girona. El cuadro perico tratará de olvidar cuanto antes los dos tropiezos recientes frente a FC Barcelona y Levante, por lo que el derbi catalán se erige como una gran oportunidad de regresar a la senda del triunfo. Será un partido algo especial, sobre todo para un Ramón Terrats que se reencontrará con su exequipo.

El futbolista perico no está disfrutando de los minutos que le gustaría en el Espanyol, pero Manolo González sigue contando con él. Terrats, que volvió de lesión en este inicio de 2026, ha tenido minutos en los dos últimos partidos de los blanquiazules, saldados con una derrota y un empate que no dejan a nadie satisfecho.

"No, no estamos contentos. Al final, la mentalidad del equipo y del club ha cambiado. Queremos ganar los tres puntos en todos los partidos y el hecho de dejarnos puntos el otro día sí que nos afecta un poco. Somos conscientes de que esta mentalidad nos permitirá estar lo más arriba posible", dijo al respecto.

El jugador cedido por el Villarreal aseguró en declaraciones a los medios oficiales del club que ahora solo piensan "en el siguiente partido", y el Girona "es lo que viene ahora": "Estamos enfocados en ellos, en hacerlo lo mejor posible, en luchar por ganar los tres puntos. Jugamos en casa, somos conscientes, necesitamos nuestra afición y yo creo que juntos podemos ganar los tres puntos otra vez".

Cedido por el Villarreal al club de su vida, Ramon Terrats defenderá los colores blanquiazules frente a un Girona en el que despegó como futbolista en la élite. Procedente del Sant Andreu, el catalán aterrizó en el filial rojiblanco en 2020, pero rápidamente encontró un hueco en el primer equipo: "Llevo muchos años jugando contra el Girona, creo que ya hace cinco años que salí de allí. Estoy muy agradecido al club por la oportunidad que me dio y obviamente me reencontraré con gente especial, con amigos que dejé de esa época y siempre es especial jugar contra ellos".

Sobre el equipo de Míchel, Terrats asegura que "tiene jugadores de mucha calidad". "Creo que la filosofía que transmite Míchel la tienen ya interiorizada, son muchos años ya. Entonces, su juego sale inconscientemente. Es un equipo que tiene mucha posesión, que juega muy bien, que encuentra los espacios y viene con una dinámica muy positiva. Y yo creo que vienen aquí con mucha confianza", apuntó.

Y elogió al técnico madrileño: "Los jugadores vienen y van, pero él es fiel a su estilo, sigue su forma de jugar y yo creo que eso es lo que le hace ser un gran entrenador y que los jugadores confíen al 100% en él".

Finalmente, sobre la situación del equipo, quinto en la tabla ya cerrada la primera vuelta, Terrats valoró que "nadie se habría imaginado hacer 34 puntos a estas alturas". "Es una gran primera vuelta, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde venimos, que tenemos que tener los pies en la tierra e ir poco a poco, partido a partido, y todo lo que venga será positivo", concluyó.