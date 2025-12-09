Ramon Terrats, lesionado en el peor momento

El Espanyol cosechó este domingo su tercera victoria consecutiva para asaltar la quinta plaza y afianzarse en posiciones europeas. Situación perfecta la que se vive en Cornellà-El Prat, aunque el último triunfo frente al Rayo Vallecano se cobró un importante peaje para Manolo González.

El cuadro perico confirmó este martes la lesión de un Ramon Terrats que terminó con problemas el encuentro frente a los franjirrojos y que deberá parar cuando por fin estaba protagonizando buenas actuaciones con la camiseta blanquiazul.

Dolencia en el bíceps femoral

"Las pruebas realizadas a Ramon Terrats han confirmado que el jugador sufre una lesión muscular de grado dos en el bíceps femoral de la pierna izquierda", informó la entidad catalana en un comunicado médico publicado en sus redes sociales.

"Su evolución marcará la disponibilidad", conluye el escueto texto. Pese a que no hay fecha prevista para su regreso, todo apunta a que el jugador propiedad del Villarreal se perderá los dos últimos partidos del año, frente al Getafe en el Coliseum y ante el Athletic Club en San Mamés.

Paralizada su mejor versión

La lesión le llega a Ramon Terrats en el peor momento posible. El atacante perico arrancó la temporada con muchísimas dudas e incluso se quedó en el banquillo sin participar en más de un encuentro, falto de ritmo y de sensaciones sobre el verde. Sin embargo, el mes de noviembre estaba siendo el de su resurrección.

Con dos titularidades consecutivas en las victorias frente a Sevilla y Celta, Terrats estaba empezando a demostrar por qué el Espanyol apostó por él tras una gran campaña en las filas del Getafe. Contra el Rayo Vallecano volvió a la suplencia, pero entró al terreno de juego en los últimos minutos y dejó detalles de calidad, además de aportar en lo defensivo para certificar el 1-0 favorable a los pericos.

Prueba de su sacrificio fue la jugada en la que se lesionó. Terrats se llevó rápidamente las manos a la parte posterior de su pierna izquierda, pero aun así trató de esprintar para ayudar en tareas defensivas en una acción de contragolpe de los vallecanos. Habrá que estar pendientes de la evolución de un futbolista de corazón perico que, probablemente, querrá forzar para disputar el derbi del próximo 3 de enero, aunque lo tiene complicado.