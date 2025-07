Ramon Terrats: "Entiendo lo de Joan García, pero si lo hago yo me desheredan en casa"

El RCD Espanyol sigue generando ilusión entre la hinchada perica. Pese a la salida de Joan García, el club blanquiazul ha sabido reforzar el sentimiento perico dentro de la plantilla. Prueba de ello son las renovaciones de Manolo González y de Javi Puado y el fichaje de Ramon Terrats, socio desde que nació. Es precisamente este último quien podría llevar el dorsal 21, aunque lo ve complicado.

En una entrevista con Javier de Haro, el centrocampista aseguró que le haría "una ilusión tremenda" llevar a su espalda el número 21: "Sería un orgullo por lo que representa el dorsal, lo que representaba Dani Jarque y lo que significa para la afición. Cuando estaba en la grada y veía jugadores con ese número, me imaginaba llevarlo algún día. Obviamente lo quiero, me considero uno más de la afición".

Pero la decisión depende del club, que tiene una norma no escrita que marca que el dorsal 21 debe llevarlo alguien que haya pasado por la cantera: "El club está por encima de todo y el club decidirá. Hablé con Fran sobre el tema, pero entiendo que el club establezca alguna norma. Si lo tiene que llevar un canterano y yo no puedo, pues no pasa nada. Si fuese como en Inglaterra, yo el número lo retiraría".

"No he pensado en ningún número más, pero creo que no se va a hacer, porque el club lleva tiempo haciendo las cosas muy bien y está trabajando para dárselo a chicos que están en La21. No me parece mal. Tiene que llevarlo gente que de verdad lo sienta: Pol Lozano, Omar o Javi Puado, por ejemplo. Lo que no quiero que pase es lo que ha sucedido estos últimos años, que el 21 se ha acabado yendo", añadió.

Familia blanquiazul

Terrats, que no quería "estar sentado escuchando el himno de la Champions en un sitio (Villarreal) en el que no contaban conmigo", aseguró que tanto a él como a toda su familia le hizo "muchísima ilusión" su fichaje: "He crecido en Montjuïc, en la ciudad deportiva. No he jugado dentro porque no soy canterano, pero ahora salgo a la Dani Jarque y vienen niños a hacerse fotos conmigo, y antes era yo quien lo hacía".

El nuevo fichaje perico, además, se mostró con ganas de empezar LaLiga: "Al ser pretemporada es diferente. Cuando empiece LaLiga, en el estadio, esa será la realidad, cuando suene el himno. Me creo ya mi fichaje porque estoy con esta camiseta y defendiendo el escudo, es real, pero tengo ganas de lo de verdad".

¿Gerard Moreno al Espanyol?

Ramon Terrats ya sabe cómo celebrará su primer gol: a lo Gerard Moreno. "Tengo alguna cosa pensada si se da. Uno de mis ídolos siempre ha sido Gerard Moreno. Tengo un recuerdo de cuando era pequeño, estar en redes sociales y subir cosas de Gerard. Tengo una cosa marcada de él, y en caso de que marque, quiero celebrarlo así", apuntó el joven de 24 años, que no ve el regreso de su excompañero como algo real: "Siempre hacía la broma de: 'Vámonos los dos'. Pero siempre de broma, porque lo suyo es irreal. Le quedan dos años de contrato y económicamente está fuera de las posiciones del club. Ahora mismo no lo veo. Ojalá viniese".

El delantero del Villarreal Gerard Moreno celebra el cuarto gol de su equipo durante el encuentro de la jornada 18 de LaLiga que CD Leganés y Villarreal CF / EFE/Kiko Huesca

Finalmente, preguntado por la decisión de Joan García de marcharse al Barça, Ramon Terrats dejó claro que entiende "lo de Joan García", pero que si lo hiciera él "no podría entrar en casa". "Me desheredan. Además de que no existe una posibilidad real. Pero yo a Joan lo entiendo, para mí fue uno de los pilares de la temporada pasada y hay que tomar decisiones en la vida. Otros lo hubiésemos hecho de una manera diferente y siendo más discretos, pero hay que respetarlo porque en el campo se lo ha ganado".